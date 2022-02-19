Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.
YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.