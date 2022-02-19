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Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı CANLI anlatımı haberimizde...

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:30
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 26. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Sadık, Mehdi, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Kudriashov, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin.

YENİ MALATYASPOR - ANTALYASPOR SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

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