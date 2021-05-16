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’lu ’dan veda paylaşımı

’un devre arasında Premier ekibi ’dan kiraladığı sosyal medya hesabı üzerinden veda paylaşımı yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:24
Yeni Malatyaspor’lu Stephen Mallan’dan veda paylaşımı

'un devre arasında 'nın takımından kiraladığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , 8 kez ilk 11'de başladığı 17 karşılaşmada 782 dakika görev aldı. Mallan, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırdı. 'in bitmesiyle kiralık sözleşmesi sona eren Mallan, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

İskoç futbolcu Mallan, söz konusu sosyal medya paylaşımında, "Bir sezon daha bitti! Sadece Yeni Malatyaspor'a 'deki inanılmaz oyun deneyimi için büyük bir teşekkür etmek istiyorum, sadece hayranların tadını çıkaramadığım bir utanç ama yine de sonsuza dek hatırlayacağım bir deneyim" ifadelerinde bulundu.

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