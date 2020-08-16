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16 Ağustos 2020, Pazar
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Lapadula 'ya

Lapadula Malatya'ya

, ünlü İtalyan golcü ’yı kadroya katmak için kolları sıvadı.

Geçen sezon kötü bir performans gösteren bu yıl kâbus görmemek için sağlam transferler hedefliyor. İleri uca yıldız bir santrfor isteyen sarı-kırmızılılar ünlü İtalyan golcü ile prensipte anlaştı. Bonservisi Genoa'da bulunan geçen sezonu ise Lecce'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki santrfor için pazarlıklar sürüyor. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lapadula, 'da 27 maçta 13 gol kaydetti. 2016'da Milan'a giden Lapadula, 2018'de Genoa'ya 11 milyon euro'ya geçti.
  1. 16.8.2020
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