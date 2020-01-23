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23 Ocak 2020, Perşembe
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'un yeni teknik direktörü oldu

Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk 'da 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna  oturdu.

temsilcisi 'da bir süre görev yaptıktan sonra yolları ayrılan 'dan sonra arayışını sürdürdü. Takımın başına teknik direktör getirilmesi için birçok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor Kulübü yöneticileri bugün 14.30'da teknik direktör ile görüştü. Görüşme sonunda Yeni Malatyaspor Kulübü yöneticileri Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşma sağladı. Sezon sonuna kadar anlaşılan teknik direktör Kemal Özdeş'in 2 gün içerisinde kente geleceği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Kemal Özdeş ile anlaşma sağladıklarını kaydederek, "Camiamıza, Malatyamıza hayırlı olsun. Kemal hocamıza biz güveniyoruz. Güvendiğimiz için de Malatyaspor'umuzu teslim ettik. İnşallah onunla hayırlı neticede, hayırlı sonuçlar alıp ligi en üst noktada bitirmeyi hedefliyoruz. Biz inandık, o bize inandı. İnşallah sezon sonuna kadar Kemal hocayla beraber çalışmaya karar kıldık, anlaştık. Bir kere Kemal hoca Malatyaspor'dan ve bizde Kemal hocadan razıyız, niye? O Malatyaspor'dan bir teklif geldiği için mutlu, bizde Kemal hoca ile çalışacağımız için mutluyuz. Futbolcular noktasında ise çok derinlemesine bu konulara girmedik ama şu an mevcut kadromuzu çok beğendiğini beyan ediyor. Bu bizim için çok önemli zaten. Hatta Anadolu kulüplerinin içinde en iyi kadroya sahip olduğunu söylüyor. Şu anda kadromuzla alakalı bir sıkıntı yok. Zaten dün orta saha takviyesi yaptık, bir forvet ve bir stoper takviyesi daha yapacağız ve oda bunu biliyor" dedi.



  1. 23.01.2020
  2. Güncelleme: 23.01.2020 23:02
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