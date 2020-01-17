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17 Ocak 2020, Cuma
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Malatyaspor Potuk’u istiyor

Malatyaspor Potuk’u istiyor

'la yollarını ayıran , transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

'la yollarını ayıran , transferde somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Başkan Adil Gevrek, 'den ayrılması gündemdeki, listelerinde yer alan 28 yaşındaki kanat oyuncusu konusunda, "Alper Potuk'u edebiliriz. Alper ile ilgili de Fenerbahçe yönetimiyle oturup konuşacağız. Stoper ve orta saha transferimiz olacak. Transfer yapmak için de transfer yapmayız" diye konuştu.
  1. 17.1.2020
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