Başkan Erdoğan'dan destek - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Başkan Erdoğan'dan destek

Başkan Erdoğan'dan destek

Başkan Erdoğan'dan destek

Yeni Malatyaspor'da Spor Köyü projesine, Başkan 'dan geldi. Başkan Erdoğan'ın, Gençlik ve ve 'la gö rüşüp, projeye gerekli desteğin verileceğini paylaştığı belirtildi.

Yeni Malatyaspor'da Spor Köyü projesine, Başkan 'dan geldi. Başkan Erdoğan'ın, Gençlik ve ve 'la gö rüşüp, projeye gerekli desteğin verileceğini paylaştığı belirtildi.

  1. 4.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN