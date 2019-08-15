Parti zamanı
Sergen Yalçın yönetimindeki temsilcimiz, 20.00’de play-off aşkına sahaya çıkacak. Tüm şehir, bu tarihi maça kilitlendi
RAKİP, MOLDE-ARİS GALİBİ
Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak müsabakayı, İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Temsilcimizde eksik ve cezalı oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Partizan önünde en önemli kozları Gökhan Töre, Guilherme ve Jahovic olacak. Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
NASIL TUR ATLARIZ?
Temsilcimiz Evkur Yeni Malatya'nın turu geçebilmesi için rakibini gol yemeden 2 farklı skorla yenmesi veya gollü 3 farklı skorla kazanması gerekiyor. Şayet karşılaşma 3-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek.
"TAKIMA GÜVENİYORUM"
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Partizan maçı öncesi basın toplantısına katıldı. Skorun telafi edilmeyecek bir skor olmadığını vurgulayan Yalçın, "Bir haftalık süreçte teorik ve oyun anlamında çalışmalar yaptık. Takımımıza olan güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.
GUILHERME HAZIR KITA
Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı yıldızı Guilherme, Partizan maçına tam anlamıyla hazır olduğunu söyledi. Takıma geç katılan ve bundan önceki 3 maçta sonradan oyuna giren 28 yaşındaki maestro, "Geldiğimden beri çok iyi hazırlandım. Hem fiziksel hem de mental olarak hazırım" diye konuştu.
- 15.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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