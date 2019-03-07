Yeni Malatyaspor Sivas deplasmanında
07 Mart 2019, Perşembe
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Sivas deplasmanında

Yeni Malatyaspor Sivas deplasmanında

Sarı-siyahlı takım, 'in 25. haftasında a konuk olacak.

Evkur , 'in 25. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 24 haftada 34 puan toplayan ve haftaya 6. sırada giren temsilcisi, 31 puanla 9. sırada bulunan Sivasspor'a konuk olacak.

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında 'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6 maça çıkan galibiyet hasretini ise zorlu deplasmanda sona erdirmek istiyor.

Son iki haftadır karşılaşmalara sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle eksik çıkan sarı-siyahlılarda bu maçta da defans oyuncusu Mina ile kanat oyuncusu Bifouma forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara çıkan forvet oyuncuları Aboubakar Kamara, ile sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda formaya giyebilecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da yapılan maç, 4-4 berabere kalmıştı.

  1. 07.03.2019
  2. Güncelleme: 07.03.2019 11:02
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