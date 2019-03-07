Yeni Malatyaspor Sivas deplasmanında
Sarı-siyahlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ligde geride kalan 24 haftada 34 puan toplayan ve haftaya 6. sırada giren Malatya temsilcisi, 31 puanla 9. sırada bulunan Sivasspor'a konuk olacak.
Sezonun ikinci yarısının ilk maçında Göztepe'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6 maça çıkan galibiyet hasretini ise zorlu deplasmanda sona erdirmek istiyor.
Son iki haftadır karşılaşmalara sakatlıkları bulunan futbolcular nedeniyle eksik çıkan sarı-siyahlılarda bu maçta da defans oyuncusu Mina ile kanat oyuncusu Bifouma forma giyemeyecek. Takımla antrenmanlara çıkan forvet oyuncuları Aboubakar Kamara, Ömer Şişmanoğlu ile sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda formaya giyebilecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da yapılan maç, 4-4 berabere kalmıştı.
- 07.03.2019
- Güncelleme: 07.03.2019 11:02
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
fb düşer fb yi Yüce Allahdan başka hiç kimse kümeden kurtaramaz. maçlar ilerledikçe göreceksiniz.
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Fenerbahçe'den Samatta harekatı! Mbwana Samatta kimdir?
Toplam 3
Yorum
diaggggnneeeeeeeee diagne gs ı çok güçlendirrdi, hareket getirdi, gs eski gs değil, ezer geçer. diagne bir de gol atmaya başlarsa gerisini siz düşünün
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Tolgay Arslan Ali Koç’u geçti!
Toplam 6
Yorum
tabi düşerler diagne galatasarayı çok güçlendirdi. fb tabiki düşer. fb bir diagne yok, bir muslera yok, bir fernando yok, bir belhanda yok, bir fepuli yok
Yeni Malatyaspor Sivas deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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