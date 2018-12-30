Yeni Malatyaspor'un stadı graffiti ile süsleniyor
Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde mücadele ettiği Malatya Stadyumu'nun koridorları 'Graffiti' sanatçıları tarafından Kaplan ve Yeni Malatyaspor temalı resimlerle süsleniyor.
Yeni Malatyaspor Yönetimi tarafından İstanbul'dan Malatya'ya davet edilen graffiti sanatçıları Tarık Yıldırım ve Zülfiye Yıldırım, Malatya Stadyumu'nun soyunma odası koridorlarını ve futbolcu çıkış tünelini sprey boyalarla büyüleyici hale getirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu stadyum duvarlarındaki 'Geldiğin gibi gitmeyeceksin hazır ol burası Malatya buradan çıkış yok' yazısı ile futbolcu ve kaplan desenleri dikkatlerden kaçmadı.
4 kişilik bir ekiple geldiklerini belirten graffiti sanatçısı Tarık Yıldırım, "Stattaki çalışmalar yaklaşık 10 gün sürdü. Daha önceki stat çalışmalarımız Yeni Malatyaspor kulüp yetkilileri tarafından beğenilmiş. Kendileriyle yaptığımız görüşmeden sonra da taslak aşamasına geçtik. Taslaklar çizilip duvara montajlandı. Taslakları gösterdik ve son haline karar kılındıktan sonra işleme başladık. Çalışmalarımızda futbolculardan esinlendik, birkaç tane Malatya'dan futbolcu belirlendi ve onları ekledik. Daha sonra Malatyaspor'un konsept renklerini, özellikle sarı-kırmızı ve siyahı işledik. Kaplan olmazsa olmazımızdı ve onu da ekledik. Gayet muhteşem durdu diyebilirim. Özellikle sol tarafa vektörel kaplan çizdik. Karşılıklı da realistlik kaplanlar konuldu kapının kenarlarına. Resmin temel ilkelerini kullandık açıkçası. Rakip takım için dezavantajlı olacak. Özellikle yazdığımız sloganlar, çizdiğimiz resimler... Zaten bir insan bir mekana girdiğinde ilk oranın atmosferi olarak duvarlarına bakar. Bu çalışma Malatyaspor taraftarları ve futbolcuları için de bir moral olacaktır" dedi.
- 30.12.2018 18:23
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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