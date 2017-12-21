 Malatya’dan Kayseri’ye gözdağı – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Malatya’dan Kayseri’ye gözdağı

    Malatya’dan Kayseri’ye gözdağı
    Galatasaray zaferiyle büyük moral kazanan Y.Malatyaspor, şimdi de Kayseri'ye bilendi. Futbolculardan Murat Yıldırım ve Sadık Çiftpınar, ilk yarıyı Kayseri deplasmanında kazanarak kapatmak istediklerini söyledi. Yıldırım, "Artık Kayserispor karşılaşmasına odaklandık. Biz de onlar kadar iyiyiz, belki onlardan çok daha iyi oynuyoruz. Galibiyet için gideceğiz, inşallah 3 puanla döneceğiz" dedi.
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:44
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