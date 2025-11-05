Kış sofralarına sağlıklı dokunuş! Zeytinyağlı Kereviz Dolması nedir, nasıl yapılır, içerisinde neler vardır?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kış sofralarına taptaze bir lezzet geliyor! Hem sağlıklı hem de lezzetli tarifleriyle gönülleri fetheden zeytinyağlı kereviz dolması, mutfakta fark yaratmak isteyenlerin yeni gözdesi oldu. Rengi, aroması ve hafifliğiyle dikkat çeken bu özel tarif, püf noktalarıyla birlikte tam kıvamında bir lezzet sunuyor. Soğuk günlerde sofraya sıcak bir dokunuş katmak isteyenler, ''Zeytinyağlı kereviz dolması nedir, nasıl yapılır, içerisinde neler vardır ve püf noktaları nelerdir?'' diye araştırma yapıyor. Peki, Zeytinyağlı kereviz dolması nedir, nasıl yapılır, içerisinde neler vardır ve püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

6 küçük kereviz

1 havuç

2 patates

2 soğan

1 kase bezelye

5 dal dereotu

5 dal maydanoz

Yarım su bardağı zeytinyağı

1.5 su bardağı sıcak su

1 limon suyu

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

karabiber

ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ DOLMASI NASIL YAPILIR?

🥕Kerevizleri soyup yıkayın. Üst kısımlarından bir parmak kalınlığında kapak şeklinde kesin. Kerevizlerin içlerini sebze oyacağı ile çıkarıp küp şeklinde doğrayın.

🍋Dolmalık olarak hazırladığınız kerevizleri ve küp doğradığınız kereviz içlerini kararmamaları için limonlu suda bekletin.

🥔Havuç ve patatesleri soyup zar şeklinde doğrayın.Soğanları soyup kıyın. Bezelyeyi hafif haşlayıp süzün.

🌿Dereotu ve maydanozu temizleyip kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları pembeleştirin. Kereviz içleri, havuç,patates,bezelye,tuz ve karabiberi ekleyip kavurun.

🍲Kerevizlerin içlerini hazırladığınız karışımla doldurup tencereye dizin. Limon suyu,şeker ve sıcak suyu ilave edin.

🔥Sebzeleri kavurduğunuz tavada kalan pişme suyuna ilave edin. Kerevizler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

🍽️Kerevizleri servis tabağına alın. Üzerlerine kıyılmış dereotu ve maydanoz serpiştirin. Ilık olarak servis yapın. Afiyet olsun.

PÜF NOKTALARI NELERDİR?

👉Kerevizlerin kararmaması için limonlu suda bekletin.

Kereviz, havayla temas ettiğinde hızla kararır. Soyduktan hemen sonra limonlu suya koymak renginin açık ve canlı kalmasını sağlar.

👉Sebzeleri eşit boyda doğrayın.

Havuç, patates ve kereviz içlerini aynı büyüklükte doğramak hem pişme süresini eşitler hem de görüntü olarak daha hoş bir sunum sağlar.

👉Soğanı iyi kavurun.

Dolmanın iç harcındaki soğanlar hafif pembeleşene kadar kavrulmalı; bu, hem yemeğe lezzet derinliği katar hem de çiğ soğan tadını önler.

👉Zeytinyağını bol kullanın.

Zeytinyağlı yemeklerde yağ, hem lezzeti hem de yumuşak dokuyu sağlar. Yarım su bardağı az görünüyorsa 1–2 yemek kaşığı daha ekleyebilirsiniz.

👉Limon suyu ve şekeri dengeleyin.

Kerevizin kendine özgü aroması biraz baskın olabilir. Şeker ve limon suyu bu tadı yumuşatır, dengeler.

👉Kısık ateşte pişirin.

Zeytinyağlı yemeklerin özelliği, yavaş yavaş pişirilip dinlendirilmesidir. Kısık ateşte pişirmek sebzelerin dağılmadan yumuşamasını sağlar.

👉Pişirme suyunu tavada kalan lezzetle zenginleştirin.

Sebzeleri kavurduğunuz tavada kalan yağ ve aromaları pişirme suyuna eklemek, yemeğin lezzetini artırır.

👉Dinlendirin, soğuk ya da ılık servis edin.

Zeytinyağlı kereviz dolması, piştikten sonra dinlendikçe lezzetini bulur. Servisten önce oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

👉Üzeri için taze yeşillik kullanın.

Servis etmeden hemen önce dereotu ve maydanozu serpiştirmek hem tazelik hem de hoş bir aroma verir.

👉Kereviz kapaklarını unutmayın.

Kerevizlerin üst kısmından kestiğiniz kapakları pişirirken üzerlerine kapatırsanız hem sunumu güzel olur hem de iç harç kurumaz.