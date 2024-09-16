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Haberler Yemek Tarifleri

MASTERCHEF LAHMACUN TARİFİ | Lahmacun evde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Lahmacun yapmanın püf noktaları...

Lahmacun, Türkiye genelinde popüler bir sokak yemeği olarak tüketiliyor. Fırınlarda taze pişirilen lahmacun, özellikle akşam saatlerinde rağbet görüyor. Restoranlarda lahmacunun iç malzemeleri ve harcı sürekli olarak güncelleniyor. Yöresel lezzetler arasında öne çıkan lahmacun, çeşitli garnitürlerle servis ediliyor. Peki, Lahmacun evde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte lahmacun yapmanın püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 14:00
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MASTERCHEF LAHMACUN TARİFİ | Lahmacun evde nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? - Lahmacun yapmanın püf noktaları...

LAHMACUN TARİFİ | Türkiye'nin en sevilen lezzetleri arasında yer alan lahmacunun geçmişinin Babillere kadar dayandığı düşünülmektedir. Doğu'ya özgü ve yaklaşık 5.000 yıllık tarihiyle Türk pizzası olarak da bilinen lahmacunu evinde yapmak isteyenler arama motorlarında Evde kolay lahmacun nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte en güzel lahmacun tarifi...

EVDE KOLAY LAHMACUN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamuru için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı yoğurt
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı şeker
  • Yarım paket instant maya

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma (dana veya kuzu eti tercih edilir)
  • 2 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

  • İlk olarak hamur için unu bir kaba alın. Ortasını açın ve sıvı yağ, yoğurt, su, tuz, şeker ve mayayı ekleyin. İyice yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru kabın üzerini örtün ve 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
  • İç harcı hazırlamak için soğanları ve sarımsakları ince bir şekilde doğrayın.
  • Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanları sarar rengi alana kadar kavurun.
  • Ardından kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.
  • Kavrulmuş kıymaya domates salçası, biber salçası, pul biber (isteğe bağlı), tuz ve karabiberi ekleyin. Karışımı 5-10 dakika pişirin ve ocaktan alın.
  • Hamuru eşit parçalara bölün ve her parçayı merdane yardımıyla çok ince bir şekilde açın. Lahmacunlarınızın kenarlarını hafif kıvırabilirsiniz.
  • Açtığınız hamurun üzerine hazırladığınız iç harcı sürün.
  • Fırını 220 derecede ısıtın ve lahmacunları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.
  • Önceden ısıtılmış fırında lahmacunlarınız altları iyice kızarana kadar yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
  • Lahmacunlar fırından çıktıktan sonra sıcak servis yapın. Lahmacunların üzerine limon sıkarak ve marullerle servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTALARI

Hamuru İçin:

  • Hamurun elastikiyetini artırmak için ununuzu yavaşça ekleyin. Yumuşak, esnek bir hamur elde etmek için gerektiği kadar un kullanın.
  • Hamuru yoğurduktan sonra, üzerini temiz bir bez veya streç filmle örtün ve oda sıcaklığında yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirin. Bu dinlenme süresi hamurun daha kolay açılmasını sağlar.

İç harcı için:

  • Kıymayı ince bir tabaka halinde hamurun üzerine yaymak için sabırlı olun. Kıymayı eşit bir şekilde dağıtarak lahmacunun dengeli ve lezzetli olmasını sağlayın.
  • İç harcı sıcak olarak hamurun üzerine sürün. Sıcak iç harç, hamurun üzerine sürüldüğünde daha iyi yapışır ve lezzeti daha iyi taşır.

Pişirme işlemi için:

  • Fırını önceden ısıtın ve fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Böylece lahmacunlar fırından kolayca çıkacaktır.
  • Lahmacunları fırında pişirirken, en üst rafa koyarsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bu, lahmacunların daha eşit bir şekilde pişmesini sağlar.
  • Lahmacunlarınızı fırından çıkarırken dikkatli olun. Sıcakken servis yapın. Lahmacunları limon sıkarak veya marullarla servis edebilirsiniz.

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