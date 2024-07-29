MASTERCHEF ELBASAN TAVA TARİFİ | Elbasan Tava nasıl yapılıri malzemeleri nelerdir? - Elbasan Tava hangi yörenin yemeği?

Elbasan tava, haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk'a bağlı Elbasan şehrinden alır. Peki, Elbasan Tava nasıl yapılıri malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
ELBASAN TAVA MALZEMELERİ
- 600 gr kuzu but (150 gr'lık 4 parça)
- 30 gr tereyağı
- 2 soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4 su bardağı su
- 2 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı un
- 2 yumurtanın sarısı
ELBASAN TAVA YAPILIŞI
- Soğanları piyazlık doğrayın. Tereyağını tencerede eritip etleri alt üst yaparak 3 dakika pişirin.
- Soğanı ilave edip 2 dakika daha soteleyin. Su ve tuzu ekleyip kısık ateşte 1 saat pişirin.
- Ayrı bir kaba yoğurdu aktarın. Yumurta sarılarını çırpın. Un ve yumurta sarılarını ilave edip karıştırın.
- Et suyundan bir miktar ekleyerek iyice karışmasını sağlayın. Karışımı etlerin üzerine dökün. 180 dereceye ayarlı fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.