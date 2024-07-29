MASTERCHEF ELBASAN TAVA TARİFİ | Elbasan Tava nasıl yapılıri malzemeleri nelerdir? - Elbasan Tava hangi yörenin yemeği?

Elbasan tava, haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir. Adını Arnavutluk'a bağlı Elbasan şehrinden alır. Peki, Elbasan Tava nasıl yapılıri malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ELBASAN TAVA MALZEMELERİ

600 gr kuzu but (150 gr'lık 4 parça)

30 gr tereyağı

2 soğan

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı su

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

2 yumurtanın sarısı

ELBASAN TAVA YAPILIŞI