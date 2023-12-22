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Tavuk fajita nasıl yapılır? Kolay tavuk fajita yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte tavuk fajita tarifi...

Dünya mutfağının sevilen lezzetlerinden tavuk fajita, hemen hemen herkesin beğenerek yediği bir yemektir. Restoranların yanı sıra evlerde de kolayca yapılabilen bir tarifi olan tavuk fajitayı pişirmenin bazı püf noktaları var. Peki, kolay tavuk fajita nasıl yapılır? Pratik tavuk fajita yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte yanıtı...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:25 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 09:46
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Tavuk fajita nasıl yapılır? Kolay tavuk fajita yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte tavuk fajita tarifi...

Tüm dünyada en sevilen yemeklerden olan tavuk fajitanın oldukça kolay ve pratik bir tarifi var... Evde de rahatça ulaşılabilen malzemelerden yapılan tavuk fajitada bazı püf noktaları mevcut. Peki, kolay tavuk fajita nasıl yapılır? Pratik tavuk fajita yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte yanıtı...

TAVUK FAJİTA MALZEMELERİ NELERDİR?

- 500 gram kemiksiz tavuk ızgara eti

- 2 yemek kaşığı soya sosu

- 3-4 diş dövülmüş sarımsak

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- Karabiber

- Kırmızı toz biber

- Kimyon

- Tuz

- 2 orta boy kuru soğan

- 3-4 adet yeşil biber

- 2 adet kapya biber

TAVUK FAJİTA NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle tavuğumuzu ve sebzelerimizi jülyen şekilde doğrayalım... Ardından doğranan tavuğa; soya sosu, sarımsak, zeytinyağı, karabiber, kırmızı toz biber, kimyon ve tuzu atıp karıştırıp birkaç saatliğine buzdolabında dinlendirelim. Daha sonra sebzeleri bir tavada zeytinyağı, tuz ve karabiberle çok fazla karıştırmadan pişirelim. Ayrı bir tavaya dinlenen tavuklarımızı alıp koyalım. Pişen tavuklarla sebzeleri aynı tavada buluşturup 1-2 dakika daha pişirip ocağın altını kapatalım. Yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun...

TAVUK FAJİTANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

- Tavuk fajita yaparken sebzeleri ve eti ayrı ayrı pişirmelisiniz

- Tavuk eti ve sebzeleri jülyen doğramalısınız

- Tavuk eti ne kadar uzun süre marine olursa o kadar lezzetli olur

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