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FASULYE DİBLESİ TARİFİ - Fasulye Diblesi nasıl yapılır? Fasulye Diblesi malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Karadeniz mutfağından çıkıp tüm Anadolu'ya yayılan ve sevilerek yapılan fasulye diblesi, sofraların en sevilen yemekleri arasında yer almaya devam ediyor. Ayrı ayrı hem ana yemek hem yardımcı yemek yapmak istemeyenler için prastik tarif olan fasulye diblesi, büyük küçük herkesin damağında tadını bırakmaya yetiyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Fasulye diblesi nasıl yapılır? Fasulye diblesi malzemleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte fasulye diblesi yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları haberimizde..

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:21 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:21
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FASULYE DİBLESİ TARİFİ - Fasulye Diblesi nasıl yapılır? Fasulye Diblesi malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

FASULYE DİBLESİ TARİFİ - Çoğunlukla Karadenizde yapılan ve damak çatlatan lezzetiyle fasulye diblesi, kalabalık sofraların da olmazsa olmazlarından biri olmaya devam ediyor. Evde fasulye diblesi yapmak isteyenler için, fasulye diblesi yapılışı, malzemeleri ve püf noktalarını derledik.

Fasulye Diblesi nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 500 gram taze fasulye
  • 2 adet orta boy domates
  • 1 ade tkuru soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Soğanın kabuklarını soyun. Minik küpler halinde doğrayın.
  • Fasulyeleri ayıklayın ve ince ince doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
  • Derin bir tencerenin içerisine tereyağı, zeytinyağı ve soğanları alın. Karıştırarak kavurmaya başlayın.
  • Üzerine fasulyeleri ilave edin ve 2-3 dakika kavurun.
  • Fasulyeleri de bir miktar soteledikten sonra domatesleri ekleyin.
  • Güzelce karıştırın ve fasulyenizin pişmesini sağlamak adına su ilave edin. İlave edeceğiniz bu su, fasulyenizin cinsine göre değişecektir. Bu yüzden azar azar ilave edin.
  • Fasulyeler hafifçe pişmeye başladığında pirinç, tuz ve baharatları ekleyin.
  • Malzemelerin üzerini kapatacak kadar su ilave edin ve kapağını kapatarak kısık ateşte 10-15 dakika daha pişirin.
  • Pirinçler de yumuşayıp piştiğinde ocaktan alın ve sıcak servis edin.

Püf Noktası:

  • Fasulye diblesinde kullanacağınız su fasulyenin cinsine ve miktarına göre değişecektir. Bu nedenle suyu azar azar ilave edin. Ardından ekleyeceğiniz pirinçte su çekecektir. O nedenle çok sulu olmaması adına kontrollü su eklemeye çalışın.

AFİYET OLSUN

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