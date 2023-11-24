HANIM GÖBEĞİ TARİFİ - Hanım Göbeği nasıl yapılır? Hanım Göbeği malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HANIM GÖBEĞİ TARİFİ - Büyük küçük herkesin bayılarakyediği dışı çıtır içi şerbet dolu Hanım Göbeği, en çok tercih edilen tatlı tarifleri arasında yer aldı. Evde Hanım Göbeği yapmak isteyenler için Hanım Göbeği tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Hanım Göbeği nasıl yapılır?

Malzemeleri:

Hamuru için:

100 gram tereyağı

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı toz şeker

1,5 su bardağı su

2 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

2 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

Yapılışı:

Şerbeti için:

Öncelikle şerbetini hazırlayın. Suyu ve toz şekeri bir tencereye alın. Kaynatın ve biraz koyulaşmasını bekleyin.

Ardından limon suyunu ilave edin ve 3-4 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakın.

Hamuru için:

Bir tencereye suyu, şekeri ve tereyağını koyun ve ocağın altını açın. Yağ tamamen eriyince içerisine unu, kabartma tozunu ve tuzu ilave edin ve karıştırarak 5 dakika kadar pişirin.

Hazırladığınız hamurun ılıklaşmasını bekleyin. Hamur ılıklaştıktan sonra içine yumurtaları teker teker kırın ve her seferinde mikser yardımıyla güzelce çırpın.

Hazırladığınzı hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın. Elinizde yuvarlayın ve ortasına parmağınızla bastırarak şekil verin.

Kızartma yağını bir tavaya alın ve yağ henüz kızmadan hazırladığınız hanım göbeklerini yağın içine yerleştirin. Hamurlarınız altın sarısı bir renk alana dek kızartma işlemini sürdürün.

Eğer 2 ya da 3 seferde kızartacaksanız, her seferinde yağın soğumasını bekleyin ve ondan sonra kızartmaya devam edin.

Hamurlar kızardıktan hemen sonra yağdan alıp,soğumuş şerbetin içine atın. Tüm hamurları bu şekilde kızartıp şerbete attıktan sonra şerbetin içinde çok fazla bekletmeden servis tabağına alın.

AFİYET OLSUN