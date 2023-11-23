Haberler Yemek Tarifleri HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ - Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ - Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Osmanlı saray mutfağının gözde yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, nefis tadıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Köz patlıcan üzerine soslu etiyle büyük küçük herkesin damağında tadını bırakıyor. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında "Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi malzemleri nelerdir?" diye araştırılıyor. İşte Hünkar Beğendi tarifi...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:10 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 12:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ - Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ - Lezzetine doyum olmayan Hünkar Beğendi, yıllardır sofralarda yerini alıyor. Misafir sofralarının en çok tercih edilen yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, merak edilen tarifler arasında yerini alıyor. Evde Hünkar Beğendi yapmak isteyenler için Hünkar Beğendi tarifini derledik...

Hünkar Beğendi nasıl yapılır?

Malzmeleri:

Et için:

  • 600 gram dana eti
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 4 dişsarımsak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 adet orta boy domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz

Beğendi için:

  • 1/2 su bardağı kaşar peyniri
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 su bardağı süt
  • 4 ade torta boy patlıcan
  • 1,5yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

  • Hünkar beğendi tarifi için 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın.
  • Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip, 15 dakika kadar bekledikten sonra kabukları soyun.
  • Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.
  • 4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ilave edin.
  • Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ekleyin.
  • 2 su bardağı sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
  • Şimdi de beğendiyi hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 1,5 yemek kaşığı unu üzerine ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.
  • Üzerine fırınladığınız ve kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ekleyin. 1,5 su bardağı sütü de üzerine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyin.
  • Sonra son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.
  • Beğendinin üzerine yumuşacık pişmiş etleri serpiştirin ve servis edin. Hünkar beğendi yemeği hazır

Püf Noktası:

  • Beğendiyi hazırlarken sütü yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın.

AFİYET OLSUN

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Usta isim bu sözlerle açıkladı! "Milli Takım'ın forveti..."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı gizli protokolü paylaştı! İşte dağıtılan bakanlıklar! CHP'den ilk tepki geldi
Muslera Galatasaray'da kalacak mı?
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Papaz Yahnisi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?
Kaymaklı katmer nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? (23 Kasım 2023)
Üsküdar'da sular ne zaman gelecek? (23 Kasım 2023)
Silivri'de sular ne zaman gelecek? (23 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı 12:19
İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı 12:17
Doğan müjdeyi verdi! Fırtına'nın göz bebeği geri dönüyor Doğan müjdeyi verdi! Fırtına'nın göz bebeği geri dönüyor 12:14
Bonservisi belli oldu! F.Bahçe'den flaş hamle Bonservisi belli oldu! F.Bahçe'den flaş hamle 11:54
G.Saray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! G.Saray'da yıldız ismin ayrılığına müsaade yok! 11:53
Onana'nın faturası ağır oldu! Onana'nın faturası ağır oldu! 11:51
Daha Eski
Eray Şamdan'dan iddialı sözler! Eray Şamdan'dan iddialı sözler! 11:29
Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman? Real Madrid - Alba Berlin maçı ne zaman? 11:18
NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı NBA'de Houston Rockets 3 maç sonra kazandı 11:17
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? 11:14
Muslera Galatasaray'da kalacak mı? Muslera Galatasaray'da kalacak mı? 11:12
Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman? Panathinaikos - Valencia maçı ne zaman? 11:10