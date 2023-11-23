HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ - Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Hünkar beğendi malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ - Lezzetine doyum olmayan Hünkar Beğendi, yıllardır sofralarda yerini alıyor. Misafir sofralarının en çok tercih edilen yemeklerinden biri olan Hünkar Beğendi, merak edilen tarifler arasında yerini alıyor. Evde Hünkar Beğendi yapmak isteyenler için Hünkar Beğendi tarifini derledik...

Hünkar Beğendi nasıl yapılır?

Malzmeleri:

Et için:

600 gram dana eti

2 adet orta boy kuru soğan

4 dişsarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Beğendi için:

1/2 su bardağı kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

4 ade torta boy patlıcan

1,5yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yapılışı:

Hünkar beğendi tarifi için 4 adet orta boy patlıcana bıçakla delikler açın ve fırın tepsisine alın. 200 derecede yaklaşık 20 dakika fırınlayın.

Fırınlanmış patlıcanları bir kaba alın ve kabuklarının kolay soyulması için üzerini streçleyip, 15 dakika kadar bekledikten sonra kabukları soyun.

Bir tavada 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırın. 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da üzerine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.

4 diş doğranmış sarımsağı da üzerine ekledikten sonra 600 gram kuşbaşı dana veya kuzu etini ilave edin.

Etler suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1'er çay kaşığı tuz ve karabiber, 3 adet soyulmuş, doğranmış domates ekleyin.

2 su bardağı sıcak su ekleyip etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.

Şimdi de beğendiyi hazırlayalım. 1 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin. 1,5 yemek kaşığı unu üzerine ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine fırınladığınız ve kabuklarını soyduğunuz patlıcanları ekleyin. 1,5 su bardağı sütü de üzerine yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın. 1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi de ekleyin.

Sonra son olarak yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.

Beğendinin üzerine yumuşacık pişmiş etleri serpiştirin ve servis edin. Hünkar beğendi yemeği hazır

Püf Noktası:

Beğendiyi hazırlarken sütü yavaş yavaş ilave edin ve sürekli olarak karıştırın.

AFİYET OLSUN