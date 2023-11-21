PATATESLİ ELMALI TAVUK TARİFİ - 🍗Evde Patatesli Elmalı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

PATATESLİ ELMALI TAVUK TARİFİ - Tavukların arasına elma dilimleri koyularak yapılan bu lezzetli tarif büyük küçük herkesin damak tadına uyuyor. Evde patatesli elmalı tavuk tarifini yapmak isteyenler için patatesli elmalı tavuk tarifi, malzemeleri ve püf noktalarını derledik.

Patatesli Elmalı Tavuk nasıl yapılır?

Malzemeleri:

2 tavuk göğüs eti

1 sarı Golden elma

50 g dilimlenmiş kaşar peyniri

Biberiye

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı zeytinyağı

2 orta boy tatlı patates

Taze biberiye (üzeri için)

Yapılışı:

Tavuk göğüs etlerini bir bıçak yardımıyla yanından uzunlamasına bir cep oluşturacak şekilde keserek kenara alın. Yıkayıp kuruladığınız elmayı yarım ay şeklinde dilimleyin. Tavuk göğüs etinin içerisine 5-6 dilim elma ve 4-5 dilim kaşar peyniri yerleştirin. Küp doğranmış tatlı patatesleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Tavuk göğüs etlerini yerleştirip üzerine zeytinyağı gezdirerek baharatlarla tatlandırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşar peyniri eriyene kadar 30 dakika pişirin. Taze biberiye ile süsleyerek sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN