HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Tam ölçülü dağılmayan haşlama İçli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

HAŞLAMA İÇLİ KÖFTE TARİFİ - Yöreye göre değişen İçli köfte tariflerinden biri de haşlama yöntemidir. Kıymalı ile farkı ise bulgurdan yapılan hamuruna salça koyulmamasıdır. İşte dağılmadan, çatlamadan haşlama İçli köfte yapmak isteyenler için haşlama İçli köfte tarifi...

Haşlama İçli Köfte nasıl yapılır?

Malzemeler:

İç harcı için:

300 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1kahve fincanı iri çekilmiş ceviz içi

Dış hamuru için:

2,5 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı irmik

1 adet yumurta

1 su bardağı un

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

Yağlarınızı tavaya alın,eridikten sonra küp küp doğranmış soğanları ilave ederek kavurun.

Kıymanızı ilave edin kavurmaya devam edin.

Salçayı, baharatları ve cevizi ekleyin, Piştikten sonra altını kapatın.Soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın.

İrmik ve ince bulguru kaynar suyla ıslatıp kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin.

İçine un, yumurta, salça ve baharatları ilave ederek güzelce yoğurun.

İyice homojen hale gelince cevizden büyük parçalar koparıp yuvarlayın. Baş parmağınızla içini yumuşak hareketlerle oyun. İçine harcınızdan ilave ederek tekrar yuvarlayarak kapanmasını sağlayın.

Tüm harca aynı işlemi uygulayın.

Tencerenizde suyu kaynatın. Kaynayan suya bir tatlı kaşığı tuz ve üç dört damla limon suyu ekleyin.(köftelerin çatlamaması için) Köfteleri içine atın ve haşlamaya bırakın.

Köfteler suyun üzerine çıkınca olmuş demektir. Üzerine yağ kızdırarak servis edebilirsiniz.

Püf Noktası:

Köftelere şekil verme esnasında ellerinizi suya batırın, orta kısmını kıymalı iç harçla doldurduğunuz köfteleri bu şekilde hamur elinize yapışmadan yuvarlayın.

Kaynar suya bıraktığınız köfteler ilk etapta dibe çökecek, yeteri kadar piştiklerinde ise suyun yüzeyine doğru çıkmaya başlayacaklardır. Kaynayan suya köftelerin dağılmaması için limon suyu eklemeyi ihmal etmeyin.

AFİYET OLSUN