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TUY PALOVİ TARİFİ - Evde Tuy Palovi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Özebkistan'ın ana yemeklerinden biri olan Tuy Palovi (Pilav) et ve sebzeler eşiliğinde sunum yapılıyor. Sofraların vazgeçilmez tamamlayıcılarından biri olan Tuy Pilav, lezzetiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Evinde yapmak isteyenler için arama motorlarında araştırılan Tuy Pilavı tarifi, Tuy Pilavı nasıl yapılır? sorularının cevabı ile Tuy Pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:30
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TUY PALOVİ TARİFİ - Evde Tuy Palovi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

TUY PALOVİ TARİFİ - Doyuruculuğuyla bilinen Özbek mutfağının gözde tariflerinden biri olan Tuy Pilavı, vazgeçilmeyen lezzetler arasında yerini alıyor. Evde Tuy Pilavı yapmak isteyen vatandaşlar için Tuy Pilavı tarifini haberimizde derledik

Tuy Palovi nasıl yapılır?

Malzemeleri:

  • 500 gr dana kuşbaşı
  • 400 gr doğranmış havuç
  • 2 adet doğranmış büyük soğan
  • 100 ml tohum yağı
  • 2 baş sarımsak
  • 600 ml su
  • 150 gr kuru nohut (8 saat suda bekletilmiş)
  • 100 gr kuru üzüm
  • 450 gr Riso Scotti Jasmin pirinci
  • 1 yemek kaşığı toz kişniş
  • 2 yemek kaşığı zerdeçal
  • 1 yemek kaşığı kimyon tohumu

Yapılışı:

  • Kuru üzümleri bir kaseye koyun ve üzerini ılık suyla kaplayın.
  • Pirinci su berraklaşana kadar yıkayın.
  • Yağı bir tavada ısıtın (wok daha iyi olur); eti bırakın ve kızartın; soğanları ekleyin ve kahverengi olana kadar pişirin; havuçları ekleyin ve 5 dakika pişmeye devam edin.
  • Artık malzemelerin karıştırılmaması, katman katman eklenmesi gerekiyor.
  • 600 ml su ve ıslatılmış nohutları dökün. S
  • uyu kaynatın, ateşi kısın ve sarımsak başlarını ekleyin, dişleri ayırmadan sadece dış kabuğunu çıkarın; Kapağı kapalı olarak 50 dakika pişirin.
  • Kuru üzümleri ekleyin ve 10 dakika daha pişirmeye devam edin; zerdeçal, kimyon, kişniş ve tuzu ekleyin. 10 dakika boyunca yavaş ateşte pişirin.
  • Sarımsak başlarını çıkarın, pirinci ekleyin ve üzerini suyla kaplayın. Kaynamaya getirin.
  • Alevi en aza indirin ve pirinç pişene kadar (yaklaşık 5 dakika) pişirin.
  • Servis yapmadan önce pirinci yavaşça karıştırın.

AFİYET OLSUN

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