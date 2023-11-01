KARS KETESİ TARİFİ - Evde Kars Ketesi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

KARS KETESİ TARİFİ - Kars'ın meşhur yemekleri arasında yer alan Kete, Türk mutfağında favori lezzetlerde üst sıralarda olmaya devam ediyor.. "Kete nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı haberimizde.
Kars Ketesi nasıl yapılır?
Malzemeler:
Hamuru için:
- 1 kilogram un
- 1,5 su bardağı ılık su
- 1,5 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tuz
- 2 paket maya
- 2 adet kesme şeker
Yağı için:
- 1,5 paket tereyağı(375 gram)
- 1,5 su bardağı ayçiçek yağı
- 125 gram margarin
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
İç katmanı için:
- 550 gram un
- 1,5 su bardağı sıvı yağ(eritilen yağların karışımı)
Üzerine:
- 2 adet yumurta
Yapılışı:
- Süt, su, maya, tuz, şeker ve unu yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. Hamuru yaklaşık 1 saat mayalandırın. Bu arada yağları bir tencereye alın ve erimesini sağlayın. Eriyen yağın üzerindeki köpüğü mutlaka alın.
- İçi içinse o yağ karışımından 1,5 bardak alıp bir kaseye dökün ve 550 gr un ile karıştırın. 3 parçaya ayırıp bekletin.
- Diğer kalan yağı hamuru yağlamak için kenarda bekletin. Mayalanan hamurdan 3 beze yuvarlayın ve oklavayla açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkaların üzerine bir kaşık yardımıyla sıvı yağ serpin.
- Diğer iki kenarı da aynı şekilde kapatıp kare haline getirin. Ortasına soğuyan unlu içten 1 top koyun. Önce köşelerini sonra kenarlarını ortada birleştirerek keteyi toparlayın. Üzerine yumurta sarısı sürün.
- 240 derecede 8-11 dakika pişirin. Fırın tepsisini en alta koyun, altı da nar gibi kızarsın.
AFİYET OLSUN