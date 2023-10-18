HAWAWSHI TARİFİ - Hawawshi nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları...

HAWAWSHI TARİFİ - Mısır'a özgü yemeklrden biri olan Hawawshi, kıymalı iç harcıyla herkesi büyülüyor. Büyük küçük herkesin hoşuna giden Hawawshi, son zamanlarda sık araştırılan yemeklerden biri haline geldi. İşte Hawawshi tarifi, yapılışı ve malzemeleri...

Hawawshi nasıl yapılır?

Malzemeleri:

500 gram kıyma

2 adet soğan, ince doğranmış

2 adet yeşil biber, ince doğranmış

4 diş sarımsak, ezilmiş

1/4 su bardağı taze doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı toz kimyon

1 yemek kaşığı toz köri

1 yemek kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

4 adet lavaş ekmeği

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında kıymayı, doğranmış soğanları, yeşil biberleri, ezilmiş sarımsakları ve taze doğranmış maydanozu iyice karıştırın.

Karışıma toz kimyon, toz köri, pul biber (varsa), tuz ve karabiber ekleyin. Tüm baharatları ve tuz-karabiberi kıyma karışımına iyice yedirin.

Lavaş ekmeğini düz bir yüzeye yayın ve kıymalı harçtan eşit miktarda ekmeğin ortasına yayın.

Lavaş ekmeğinin kenarlarını kıyma harcının üzerine katlayarak kapatın ve sıkıca sarın. Bu şekilde diğer hawawshi'leri de hazırlayın.

Bir ızgara tavasını veya tavayı orta ateşte ısıtın. Hazırladığınız hawawshi'leri ızgara tavaya veya tavaya yerleştirin ve her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin. Yaklaşık 5-6 dakika her iki tarafını da çevirerek pişirin.

AFİYET OLSUN