SAN SEBASTIAN TARİFİ | San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian malzemeleri

SAN SEBASTIAN TARİFİ | Dünyanın en çok tüketilen tatlılarından olan San Sebastian Cheesecake'in yapılışı ve malzemeleri arama motorlarından aratıluıyor. Yanık Cheesecake olarak da bilinen San Sebastian Cheesecake, diğer cheesecake'lerden farklı olarak tabanının olmamasıyla biliniyor. Peki, yüksek sıcaklıkta pişirilen San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian malzemeleri neler? San Sebastian'ın içinde neler var? İşte San Sebastian Cheesecake tarifi ve malzemeleri...
SAN SEBASTIAN MALZEMELERİ
- 4 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilin
Peynirli kısmı için:
- 400 gram labne
- 550 gram sürülebilir beyaz peynir
- 4 yemek kaşığı (silme) un
- 1 yemek kaşığı (silme) nişasta
- 2 kutu sıvı krema (400 ml)
SAN SEBASTIAN TARİFİ
- İlk olarak fırını 200 derecede ısıtın. Yumurtaları şeker ve vanilinle birlikte 4-5 dakika köpük köpük olana dek çırpın. Bu aşamada şekerin erimesi önemli. Kıtırlığı kalmamalı.
- Peynirlerin suyunu süzüp geniş bir kaseye alıp çırpın. Kremaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un ve nişastayı ekleyip karıştırın. Pütürleri kalmasın. Yumurtalı karışımı aktarıp nazikçe havalandırarak karıştırın. Homojen bir kıvam elde edin.
- 26 cm'lik kelepçeli kalıba her yerini kapatacak şekilde 2 adet pişirme kağıdı yerleştirin ve cheesecake i aktarın. Fazla pütür kaldıysa süzgeçten geçirerek aktarın. Tezgaha iki kere vurun ve fırına yerleştirin.
- İlk 10 dakika 250 derecede pişmeye bırakın. Kenarları kızarsın. Sonrasında 200 dereceye indirip 20-25 dakika pişirin. (Fırından fırına farklılık gösterebilir) Pişerken biraz kabaracaktır. Kızardığı zaman kapatın ve fırın kapağını aralayıp 20-30 dakika fırında bekletin. Orta kısmı hafif yumuşak olmalı.
- Oda sıcaklığında soğutun ve en iyi sonuç için buzdolabında 1 gün dinlendirip servis yapın. Afiyet olsun.