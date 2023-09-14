SAN SEBASTIAN TARİFİ | San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian malzemeleri

SAN SEBASTIAN TARİFİ | Dünyanın en çok tüketilen tatlılarından olan San Sebastian Cheesecake'in yapılışı ve malzemeleri arama motorlarından aratıluıyor. Yanık Cheesecake olarak da bilinen San Sebastian Cheesecake, diğer cheesecake'lerden farklı olarak tabanının olmamasıyla biliniyor. Peki, yüksek sıcaklıkta pişirilen San Sebastian Cheesecake nasıl yapılır? San Sebastian malzemeleri neler? San Sebastian'ın içinde neler var? İşte San Sebastian Cheesecake tarifi ve malzemeleri...

SAN SEBASTIAN MALZEMELERİ

4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilin

Peynirli kısmı için:

400 gram labne

550 gram sürülebilir beyaz peynir

4 yemek kaşığı (silme) un

1 yemek kaşığı (silme) nişasta

2 kutu sıvı krema (400 ml)

SAN SEBASTIAN TARİFİ