TOPİK TARİFİ | Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TOPİK TARİFİ | Dışı doygun patates ve nohut ezmesi, iç harcı ise soğan, baharat ve tahin karışımından oluşan Ermeni mutfağının en bilinen mezesi Topik, top şeklinde yapılmasından dolayı bu ismi almıştır. Eski zamanlarda tülbentle yuvarlanıp haşlanan zahmetli meze, günümüzde mutfaktaki teknolojik aletlerin gelişmesiyle daha hijyenik koşullarda yapılmaktadır. Peki Ermeni mezesi Topik nasıl yapılır? İşte Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

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ERMENİ MEZESİ TOPİK NASIL YAPILIR?

TOPİK MALZEMELERİ

1 su bardağı nohut (geceden ılık su ve tuzla ıslatılacak)

2 orta boy patates (haşlanmış)

1 su bardağı tahin

5 orta boy kuru soğan( piyazlık doğranmış)

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yeni bahar

TOPİK YAPILIŞI

İlk önce soğanlarımızı bir tavaya koyup üzerine tuz ve şekeri ilave ediyoruz biraz kavuruyoruz soğanların rengi donene kadar.

Kuş üzümünü fıstığı da ekleyip 1-2 dk daha çevirelim ve 1 bardak su koyup kapağını kapatalım ve haşlanmaya bırakalım haşlanıp pişen soğanlarımıza yarım su bardağı tahini ekleyelim ocaktan alalım.

Nohutların kabuklarını çıkaralım haşlanmış patatesleri de ekleyip püre eziciyle yada rondadan geçirelim üzerine yarım su bardağı tahini tuzu ekleyip hamur haline getirelim ve 5-6 parçaya ayıralım.

Streç filmi iki kat yapıp parçalara ayırdığımız hamurları tek tek avuç içimiz kadar parmaklarımızla açalım ve içine soğan harcımızı koyup streç yardımıyla top şeklini verelim üzerine isteğe göre limon suyu ve tarçın ekleyip servis yapalım.

TOPİK PÜF NOKTALARI