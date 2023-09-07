Haberler Yemek Tarifleri TOPİK TARİFİ | Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TOPİK TARİFİ | Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Ermeni mutfağının en güzel mezelerinden birisi olan ve zamanla dünya mutfağına yayılarak birçok ülkede sofraları şenlendiren Topik tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Noel ve Paskalya bayramlarının vazgeçilmezi olan Topik için sorgulanan Ermeni mezesi Topik nasıl yapılır? - Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları nelerdir? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:18
TOPİK TARİFİ | Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TOPİK TARİFİ | Dışı doygun patates ve nohut ezmesi, iç harcı ise soğan, baharat ve tahin karışımından oluşan Ermeni mutfağının en bilinen mezesi Topik, top şeklinde yapılmasından dolayı bu ismi almıştır. Eski zamanlarda tülbentle yuvarlanıp haşlanan zahmetli meze, günümüzde mutfaktaki teknolojik aletlerin gelişmesiyle daha hijyenik koşullarda yapılmaktadır. Peki Ermeni mezesi Topik nasıl yapılır? İşte Topik malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

🔥 BOMBA TRANSFER İDDİASI! "G.SARAY BİLGİ İSTEDİ" 🔥

💥 ŞENOL GÜNEŞ ONAYLADI YÖNETİM ALIYOR! 💥

👉 BURUK LİSTEYİ VERDİ! TRANSFER... 👈

ERMENİ MEZESİ TOPİK NASIL YAPILIR?

TOPİK MALZEMELERİ

  • 1 su bardağı nohut (geceden ılık su ve tuzla ıslatılacak)
  • 2 orta boy patates (haşlanmış)
  • 1 su bardağı tahin
  • 5 orta boy kuru soğan( piyazlık doğranmış)
  • 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 2 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı yeni bahar

TOPİK YAPILIŞI

  • İlk önce soğanlarımızı bir tavaya koyup üzerine tuz ve şekeri ilave ediyoruz biraz kavuruyoruz soğanların rengi donene kadar.
  • Kuş üzümünü fıstığı da ekleyip 1-2 dk daha çevirelim ve 1 bardak su koyup kapağını kapatalım ve haşlanmaya bırakalım haşlanıp pişen soğanlarımıza yarım su bardağı tahini ekleyelim ocaktan alalım.
  • Nohutların kabuklarını çıkaralım haşlanmış patatesleri de ekleyip püre eziciyle yada rondadan geçirelim üzerine yarım su bardağı tahini tuzu ekleyip hamur haline getirelim ve 5-6 parçaya ayıralım.
  • Streç filmi iki kat yapıp parçalara ayırdığımız hamurları tek tek avuç içimiz kadar parmaklarımızla açalım ve içine soğan harcımızı koyup streç yardımıyla top şeklini verelim üzerine isteğe göre limon suyu ve tarçın ekleyip servis yapalım.

TOPİK PÜF NOKTALARI

  • Soğanlara tahini ekledikten sonra karışımı uzun süre ocakta bekletmek, tahinin kesilmesine neden olur. Bu sebeple tah,n, koyduktan sonra hemen ocaktan alınmalıdır.

DİĞER
Acun Ilıcalı son dakika duyurdu! Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu! Şampiyon parkurlara geri dönüyor
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe: Rojna kod adlı Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
G.Saray'ın yıldızına çifte talip!
Cimbom'dan Paris çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadayıf Dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
Batbout NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ VE PÜF NOKTASI
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | YÖKDİL/2 ÖSYM sonuç sorgula
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Mor'da flaş gelişme! Kiralamak istiyorlar Emre Mor'da flaş gelişme! Kiralamak istiyorlar 10:19
Cimbom'dan Paris çıkarması! Cimbom'dan Paris çıkarması! 10:02
Alcaraz yarı finale yükseldi! Alcaraz yarı finale yükseldi! 10:01
G.Saray'ın yıldızına çifte talip! G.Saray'ın yıldızına çifte talip! 09:52
A Milli Takım liderliğini sürdürmek istiyor! A Milli Takım liderliğini sürdürmek istiyor! 09:30
F.Bahçe ile görüşmeler tıkandı! İşte nedeni F.Bahçe ile görüşmeler tıkandı! İşte nedeni 09:28
Daha Eski
Deniz Türüç için Süper Lig devi harekete geçti! Deniz Türüç için Süper Lig devi harekete geçti! 09:18
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 03:46
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 01:23
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi 00:35
Ballon d'Or adayları belli oldu! Ballon d'Or adayları belli oldu! 23:54
Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi 23:54