SOSİSLİ PEYNİR TOPLARI TARİFİ | Hafif ve lezzetli bir atıştırmalık: Peynir topları malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

SOSİSLİ PEYNİR TOPLARI TARİFİ | Evinizdeki herhangi bir peynir çeşidiyle, lezzetli ve hafif atıştırmalıklar yapmak çok kolay. Misafirlerinize hazırlayabileceğiniz, hafif bir öğün olarak tercih edebileceğiniz ya da çocuklarınıza peynir sevdirmek için en basit yöntem olan sosisli peynir topları tarifini sizler için derledik.

SOSİSLİ PEYNİR TOPLARI TARİFİ

Malzemeleri:

4-5 adet sosis

100 gram rendelenmiş peynir (cheddar, kaşar veya istediğiniz türde)

Yarım su bardağı galeta unu veya çekilmiş mısır gevreği

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı tuz

1 yumurta

Ayçiçek yağı (kızartma için)

Yapılışı:

Sosisleri ince halkalar halinde kesin veya uzunlamasına ikiye kesip ince şeritler halinde doğrayın.

Rendelenmiş peyniri bir kasede hazır edin.

Sosisleri doğradıktan sonra bir tavada hafifçe kızartın. Sosislerin üzerine pul biber ekleyebilirsiniz, böylece biraz baharatlı bir tat elde edersiniz. Kızaran sosisleri bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

Kızaran sosisleri rendelenmiş peynirle karıştırın. Bu karışımı elinizle küçük toplar haline getirin.

Bir kasede galeta unu veya çekilmiş mısır gevreğini tuzla karıştırın.

Bir başka kasedde yumurtayı çırpın.

Peynirli sosis toplarını önce yumurtaya, ardından galeta unu veya çekilmiş mısır gevreğine bulayın. Her iki taraflarının da iyice kaplanmasını sağlayın.

Kızartma tenceresine yeteri kadar ayçiçek yağı koyup ısıtın.

Yağ iyice ısındığında, hazırladığınız peynirli sosis toplarını kızartmaya başlayın. Altın rengi alana kadar her iki tarafını da kızartın.

Kızaran topları bir kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını emmelerini sağlayın.

Mısır gevreği veya galeta ununa bulanmış sosisli peynir topları sıcak servis yapılabilir. Üzerine sos veya dip soslarla servis edebilirsiniz.

Püf Noktaları: