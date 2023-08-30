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PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ | Dolamber böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Kütahya'nın meşhur lezzeti dolamber böreği, son zamanların en çok araştırılan tarifleri arasında yerini aldı. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan Anadolu lezzeti dolamber böreğini patatesli olarak yapmak isteyenler için patatesli dolamber böreği tarifi, malzemeleri yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:10
PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ | Dolamber böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ | Kütahya'nın meşhur lezzetlerinden olan ve Anadolu'dan çıkıp tüm Türkiye'yi hatta dünyayı kendisine hayran bırakan dolamber böreği, sofraların popüler yemekleri arasında yerini aldı. Peki Dolamber böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Patatesli dolamber böreği malzemeleri:

Hamuru için:

  • 6 su bardağı böreklik un
  • 2,5 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 8 adet orta boy patates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 tatlı kaşığı tuz

Arası için:

  • 80 gram tereyağı
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

Patatesli dolamber böreği yapılışı:

  • Önce iç harcını hazırlamak için patatesleri soyup kaynayan suya atalım. Tatlanması ve çabuk pişmesi için de içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyalım.
  • Haşlanan patatesleri süzelim ve çatal ile ezelim. Tuz,karabiber ve kırmızı biberi ekleyip karıştıralım.
  • Hamurumuz için 5 su bardağı unu yoğurma kabına alalım. Ilık suyu ve tuzu ekleyip karıştıralım. Kalan unu da ilave edip 10 dakika yoğurup, üzerini kapatalım ve 30 dakika dinlendirelim.
  • Hamur dinlenirken tereyağını eritelim ve sıvıyağını ilave edip karıştıralım.

  • Tezgahımızı un ayıp hamurumuzu üzerine alalım. 8 eşit bezeye bölelim. Her bezeyi elimizde yuvarlayıp üzerini örtüp kenara alalım.
  • İlk bezeyi bol un ile oklava yardımıyla ,yufka büyüklüğün de incecik açalım. Üzerine tereyağlı karışım dan 3-4 kaşık dökelim ve elimizle her yerine sürelim.
  • Yufkanın dış kısmına patatesli harçtan dizelim. Ve dıştan içe doğru çekiştirerek ortaya doğru saralım. Yufkanın orta kısmına parmağımızla bir delik açalım ve yufkayı bölüp 1 şerit elde edelim. Ruloyu kendi etrafın da saralımç
  • 44 cm çapındaki tepsimizi sıvıyağ ile yağlayalım ve sardığımız hamuru ortasına yerleştirelim.
  • Kalan diğer bezelere de aynı işlemi uygulayıp tepsideki hamurun bitiminden başlayarak etrafından saralım.Kol böreği sarar gibi saralım.
  • Tepsi dolunca üzerine kalan yağı sürelim ve 190 derecelik alt üst ayarlı fırın da 45 dakika pişirelim

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