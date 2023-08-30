PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ | Dolamber böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ TARİFİ | Kütahya'nın meşhur lezzetlerinden olan ve Anadolu'dan çıkıp tüm Türkiye'yi hatta dünyayı kendisine hayran bırakan dolamber böreği, sofraların popüler yemekleri arasında yerini aldı. Peki Dolamber böreği nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

PATATESLİ DOLAMBER BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Patatesli dolamber böreği malzemeleri:

Hamuru için:

6 su bardağı böreklik un

2,5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

8 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı tuz

Arası için:

80 gram tereyağı

1/2 su bardağı sıvı yağ

Patatesli dolamber böreği yapılışı:

Önce iç harcını hazırlamak için patatesleri soyup kaynayan suya atalım. Tatlanması ve çabuk pişmesi için de içine 1 yemek kaşığı tereyağı koyalım.

Haşlanan patatesleri süzelim ve çatal ile ezelim. Tuz,karabiber ve kırmızı biberi ekleyip karıştıralım.

Hamurumuz için 5 su bardağı unu yoğurma kabına alalım. Ilık suyu ve tuzu ekleyip karıştıralım. Kalan unu da ilave edip 10 dakika yoğurup, üzerini kapatalım ve 30 dakika dinlendirelim.

Hamur dinlenirken tereyağını eritelim ve sıvıyağını ilave edip karıştıralım.