HELLİM PEYNİRLİ YAPRAK SARMASI TARİFİ | Hellim peynirli yaprak sarması nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

HELLİM PEYNİRLİ YAPRAK SARMASI TARİFİ | Osmanlı mutfağından çıkan ve Türk yemekleri denince akla gelen ilk çeşit olan yaprak sarması, özellikle Nevşehir ve Tokat'tan getirilen asma yapraklarıyla buluşan kıymalı ya da zeytinyağlı iç harcı ile damak çatlatan bir lezzete sahip. 7'den 70'e herkesin bayılarak yediği yaprak sarmasını bu kez de hellim peyniri ile denemek isteyenler için Hellim peynirli yaprak sarması nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte Hellim peynirli yaprak sarması malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

HELLİM PEYNİRLİ YAPRAK SARMASI NASIL YAPILIR?

Hellim Peynirli Yaprak Sarması Malzemeleri

⚖ 20-25 adet salamura yaprak (taze ya da konserve olabilir)

⚖ 200 gr hellim peyniri (ince doğranmış)

⚖ 1 su bardağı pirinç

⚖ 1 büyük soğan (ince doğranmış)

⚖ 1/4 su bardağı zeytinyağı

⚖ Yarım çay bardağı limon suyu

⚖ Yarım çay bardağı su

⚖ Yarım çay bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

⚖ Tuz ve karabiber (tatmak için)

⚖ Yarım demet taze nane veya maydanoz (ince doğranmış)

Hellim Peynirli Yaprak Sarması Yapılışı

👉Pirinci yıkayın ve süzün.

👉Tencereye zeytinyağını alın ve ısındığında doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

👉Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurmaya devam edin.

👉Üzerine suyu, yarım çay bardağı limon suyunu ekleyin. Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.

👉Pirinçler suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Pişen pirinci ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.

👉Soğuyan pirince doğranmış hellim peynirini ve isteğe bağlı olarak dolmalık fıstığı ekleyin. Ardından ince doğranmış taze nane veya maydanozu da ekleyip karıştırın.

👉Salamura yaprakları iyice yıkayıp kaynar suda birkaç dakika bekletin. Ardından süzüp soğuk suya alın.

👉Yaprakları teker teker alıp sap kısımlarını kesin. İç harçtan bir tatlı kaşığı kadar koyup yaprağı sarın.

👉Sarmaları tencereye dizin. Üzerine bir tabak koyup sarmaların dağılmasını engelleyin.

👉Sarmaların üzerine yeteri kadar su ilave edin.

👉Kısık ateşte sarmalar suyunu çekene kadar pişirin.

👉Pişen sarmaları ocaktan alın ve oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin.

👉Servis yaparken limon dilimleri ile süsleyebilirsiniz.

Hellim Peynirli Yaprak Sarması Püf Noktaları

📌Yaprakların Hazırlanması: Salamura yaprakları kullanıyorsanız, tuzunu atmak için mutlaka kaynar suyun içinde bekletin ve ardından soğuk suya alarak yumuşamasını sağlayın. Yaprakların sap kısımlarını keserken dikkatli olun, çünkü sarma sırasında daha kolay sarılmasını sağlar.

📌Pirinç Pişirme Aşaması: Pirinçleri kavururken dikkatli olun ve renginin değişmesini beklemeyin, sadece hafif pembeleşene kadar kavurmanız yeterlidir. Pirinçleri su ekledikten sonra suyunu çekene kadar pişirin, fazla pişirilmemesine dikkat edin ki iç harç sert olmasın.

📌İç Harcın Hazırlanması: Hellim peynirini doğru ölçülerde doğrayın. İç harca dolmalık fıstık eklemek isterseniz, onları hafifçe kavurarak aromalarını ortaya çıkarabilirsiniz. İç harcı limon suyu ve taze nane veya maydanoz gibi taze malzemelerle tatlandırın.

📌Sarma Tekniği: Yaprakların üzerine iç harçtan yeteri kadar koyup sıkıca sararken fazla sıkmamaya özen gösterin. Yaprakların kenarlarını içe katlayarak sarmanın açılmasını engelleyebilirsiniz.

📌Pişirme Süresi ve Su Miktarı: Yaprak sarmalarını tencereye yerleştirirken aralarında boşluk bırakmayın ve sarmaları tencerenin dibine yapıştırmadan düzgünce yerleştirin. Sarmaların üzerini geçecek kadar su ekleyin ve sarmaları kısık ateşte pişirin. Su miktarını iyi ayarlayarak sarmaların yanmamasını veya yapışmamasını sağlayın.

📌Dinlendirme Aşaması: Sarmaları piştikten sonra tencerede biraz dinlendirin. Bu, sarmaların daha lezzetli olmasını sağlar çünkü iç harcın aromaları daha iyi yayılacaktır.

📌Servis Aşaması: Sarmaları servis yaparken üzerine limon dilimleri koyarak taze bir tat ekleyebilirsiniz. Sıcak veya oda sıcaklığında servis yapabilirsiniz.