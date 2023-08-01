İKİ BEDEN KÜÇÜLTEN KADINBUDU KÖFTE TARİFİ | Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

İKİ BEDEN KÜÇÜLTEN KADINBUDU KÖFTE TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelerek sofraları süsleyen, özel günlerde sıklıkla tercih edilen ve büyük küçük herkesin işt ahla yediği kadınbudu köfte, son zamanların en çok araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kadınbudu köfte nasıl yapılır? - Kadınbudu köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde....

KADINBUDU NASIL YAPILIR?

Kadınbudu Köfte Malzemeleri

300 gram kıyma

1 çay bardağı pirinç

1 soğan

2 yumurta ( biri içine, biri kızartırken kullanılacak)

Tuz

Karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Galeta unu ( bulamak için )

Kadınbudu Köfte Yapılışı

Pirinçler haşlanır ve suyu süzülür.

Soğanlar yemeklik doğranır ve az sıvı yağda öldürülür.

Kıymanın yarısı soğanların içine koyulup rengi dönene kadar kavrulur.

Kavrulan soğan ve kıymanın yağı iyice süzülüp karıştırma kabına alınır.

Suyu süzülen pirinçler de kaba alınır. Çiğ bıraktığımız kıymanın yarısı da eklenir.

Üzerine bir yumurta, tuz, karabiber koyulup güzelce yoğrulur.

10-15 dk dinlendirilir ve şekil verilir. (kıvamını ayarlamak için yarım su bardağı kadar galeta unu koyulabilir)

Şekil verilen köfteler önce galeta ununa sonra kırılıp çırpılmış olan yumurtaya bulanır ve kızgın yağda kızartılır.

Kadınbudu Köfte Püf Noktaları