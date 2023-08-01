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İKİ BEDEN KÜÇÜLTEN KADINBUDU KÖFTE TARİFİ | Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Kadınbudu köfte, Osmanlı mutfağının en sevilen yemekleri arasında yer alır. Tadıyla büyük küçük herkesin damağını çatlatan, pirinçle kıymanın uyumuyla diyet bozduran kadınbudu köfte, kolay yapımıyla da sık sık sofraları süsleyen tarifler arasında yer alıyor. Peki kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 13:52 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 14:00
İKİ BEDEN KÜÇÜLTEN KADINBUDU KÖFTE TARİFİ | Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

İKİ BEDEN KÜÇÜLTEN KADINBUDU KÖFTE TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelerek sofraları süsleyen, özel günlerde sıklıkla tercih edilen ve büyük küçük herkesin işt ahla yediği kadınbudu köfte, son zamanların en çok araştırılan yemek tarifleri arasında yerini aldı. Peki Kadınbudu köfte nasıl yapılır? - Kadınbudu köfte malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları haberimizde....

KADINBUDU NASIL YAPILIR?

Kadınbudu Köfte Malzemeleri

  • 300 gram kıyma
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 soğan
  • 2 yumurta ( biri içine, biri kızartırken kullanılacak)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ
  • Galeta unu ( bulamak için )

Kadınbudu Köfte Yapılışı

  • Pirinçler haşlanır ve suyu süzülür.
  • Soğanlar yemeklik doğranır ve az sıvı yağda öldürülür.
  • Kıymanın yarısı soğanların içine koyulup rengi dönene kadar kavrulur.
  • Kavrulan soğan ve kıymanın yağı iyice süzülüp karıştırma kabına alınır.
  • Suyu süzülen pirinçler de kaba alınır. Çiğ bıraktığımız kıymanın yarısı da eklenir.
  • Üzerine bir yumurta, tuz, karabiber koyulup güzelce yoğrulur.
  • 10-15 dk dinlendirilir ve şekil verilir. (kıvamını ayarlamak için yarım su bardağı kadar galeta unu koyulabilir)
  • Şekil verilen köfteler önce galeta ununa sonra kırılıp çırpılmış olan yumurtaya bulanır ve kızgın yağda kızartılır.

Kadınbudu Köfte Püf Noktaları

  • Pirinçleri çok fazla haşlamamalısınız aksi halde dağılabilir. O yüzden biraz diri bırakmanız daha iyi olacaktır.
  • Köfte harcını güzel bir şekilde yoğurmalı ve malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.
  • Köfte harcının üzerini streçleyerek buzdolabına kaldırmalı ve 2 saat kadar dinlendirmelisiniz.

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