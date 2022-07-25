ÇİROZ (CHURROS) TATLISI NASIL YAPILIR? | İspanya'nın meşhur tatlısı çirozun (churros) tarifi, malzemeleri ve evde yapılışı!

Evde hazırlaması oldukça pratik olan İspanya'nın gözde lezzetlerinden çiroz tatlısının tarifi gündemde yerini aldı. Damak tadına düşkün birçok kişi, çıtır bir tatlı yemek için çiroz (churrıs) tatlısının malzemelerini, püf noktasını sorgulamaya koyuldu. İşte çiroz tatlısına dair merak edilenler...

ÇİROZ CHURROS TARİFİ

Çiroz Hamuru İçin Gerekli Malzemeler:

1 su bardağı su

1,5 su bardağı un

75 gram tereyağı

1/2 (yarım) çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

Çiroz Üzeri İçin Gerekli Malzemeler:

1 su bardağı toz şeker

Çiroz Kızartmak İçin Gerekli Malzemeler:

Sıvı yağ

ÇİROZ (CHURROS) NASIL YAPILIR?

Hamuru hazırlamak için suyu, tereyağı ve tuz ile bir tencerede kaynatın.

Unu ekleyin ve kısık ateşte tahta bir kaşıkla hızlı hızlı karıştırın.

Karışım bir top şeklini aldığında ateşin altını kapatın, karıştırmayı bırakın.

Yumurtaları bir kaba kırın ve iyice çırpın.

Daha sonra çırpılmış yumurtaları da karışıma ekleyin ve hamuru iyice karıştırın.

Yaptığınız churros hamurunu krema sıkma aletiniz ile ince uzun, tulumba tatlısı görünümünde kızgın yağın içine sıkın.

Eğer krema sıkıcı aletiniz yoksa, elinizle yuvarlak parçalar kopartarak churros'ları altın sarısı olana kadar kızartın.

Bütün churros'lar kızardıktan sonra, üzerlerine toz şeker dökün.

İsteğe göre bol çikolata sosu ile servis ederek sosa batırabilirsiniz.

Afiyet olsun.