Gel de yen bakalım...

Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan'ın yıldızlaştığı bir maç oldu. Galatasaray için zorluk derecesi yüksek maçta muhteşem kurtarışlar yaptı Burak. Alvaro Morata transferi Osimhen'i adeta coşturmuş. Gol atamadı ama muazzam bir futbol ortaya koydu dün.

İkinci yarıda Ahmet Kutucu'ya 'al da at' güzelliğinde bir pası vardı Osimhen'in. Kutucu zayıf bir vuruş yapınca duble yapma fırsatını da tepmiş oldu.



Galatasaray, Gaziantep FK karşısında çok erken bir gol buldu.

Golde Mertens'in ustalığının da hakkını vermek lazım. Bir korner atışı bu kadar mu güzel kullanılır!

Mertens, kornerden Ahmet Kutucu'nun ayağına topu attı. Bu çalışılmış pozisyonda golü attı Galatasaray. Ahmet Kutucu'nun da gelişine vuruşu jeneriklikti.

Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz ile şekillenen bir oyun ezberi vardı Galatasaray'ın. Dün bu iki yıldızın yerine kanatlarda Jelert ve Sallai vardı. İki oyuncu da iyi niyetliydi.

Ama Yunus ve Barış ile çok farklı ve güçlü bir oyunu var Galatasaray'ın. Son haftalardaki oyununda bariz bir düşüş olsa da dün gözler Yunus Akgün'ü çok aradı.



Hücumda bütün yük Osimhen'in omuzlarına bindi. Osimhen tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu. Çok koştu, savaşçı, Gaziantep FK savunmasını darmadağın etti. Ama oyun içinde bir partneri olmayınca Osimhen de bir yere kadar.

Galatasaray bu yüzden Alvaro Morata'yı transfer etti. İspanyol gol sihirbazı, ayağının tozuyla Antep'te 69'da oyuna girdi. Topu ayağına aldığı her pozisyonda bir zarafet, bir klas vardı Morata'nın.

Oyunun son bölümünde skoru korumaya yönelik bir futbolu vardı Galatasaray'ın. Her maçtan sonra övgüler yağdırdığımız Gabriel Sara, vasat bir futbol ortaya koydu.

Sara'nın sakatlık dönüşü çok coşkulu olmadı.



Ama her oyuncunun zaman zaman kötü oynama kredisi vardır. Dün Gabriel Sara aslında kötü de oynamadı. Ama biz onun Galatasaray'ı sırtlayan futboluna çok alışmıştık.

Galatasaray ligde 21. maçını oynadı ve yenilgisiz yoluna devam ediyor. Ama her rakibi Galatasaray'ı yıkıp, tarihe geçmek için sahaya çıkıyor.

Gel de yen bakalım! Omurgası çok sağlam bu takımı ligde yenmek gerçekten çok zor... Sonuç olarak Galatasaray çok iyi oynamasa da kazanmasını bildi.

Şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız geçti Galatasaray...