Bir kaleciden daha fazlası...

Geçen haftayı BAY (maç oynamadan) geçirmek Trabzonspor'a yaramamış. Çünkü biri kupa olmak üzere son üç maçta gol yemeden 12 gol atan ve muazzam bir çıkış yakalayan Trabzonspor vardı. Dün Kayserispor karşısında özellikle ilk yarıda orta sahası dirençsiz ve savunmada hata yapan bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililer, çıkarken kaptırdıkları her topla rakibe gol pozisyonu verdi. Bu pozisyonlardan biri Cardoso ile direkten döndü. Yine Nazon'un kafa vuruşunda olağanüstü bir Uğurcan Çakır kurtarışı vardı. Kayserispor kanatları çok iyi kullandı. Savunmada Savic kritik müdahaleleri ile ne kadar tecrübeli bir stoper olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yeni transfer Sikan, savaşçı futbolu ile dikkat çekti. Rakip savunmayı çok zorladı. Güçlü ve hızlı bir oyuncu Sikan. İlerleyen haftalarda takıma çok katkı verecektir. İlk yarıda Vişça'ya 'al da at' tadında bir pozisyon da hazırladı Sikan. Eren Elmalı biraz daha öne çıksaydı çok daha etkili bir Sikan izleyebilirdik. Kayserisporlu oyuncular, Sikan'a karşı çok sert oynadılar. Maçın hakemi Ali Şansalan bu faulleri görmezden geldi. Trabzonspor, Kayserispor'un topla oynamasına çok izin verdi. Ama ani ataklarda topun arkasına geçmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı. Orta sahada Umut Güneş ve Ozan Tufan yeteri kadar savaşmadı. Mendy tek başına orta alanı ayakta tutmaya çalıştı. Oyun Muhammed Cham'ı çağırıyordu.

Öyle de oldu zaten. Şenol Güneş, Umut Güneş'in yerine Cham'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Trabzonspor maç boyunca Kayserispor'a çok pozisyon verdi. 54. dakikada Cardoso, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Çok da iyi vurdu. Ama Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. O nasıl bir kurtarış öyle Uğurcan! Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır! Şenol Güneş işlerin iyi gitmediğini görünce; iki hamle daha yaptı. Sikan ve Ozan'ı kenara alıp, Nwakaeme ve Lundstram'ı oyuna attı. Trabzonspor, maç boyunca çıkarken çok top kaybetti. Kaybedilen her top, Trabzonspor kalesinde gol pozisyonuna dönüştü. Bu sezon deplasmanda bir türlü kazanamayan Trabzonspor dün kötü bir futbol sergilediği maçta yine gülemedi.