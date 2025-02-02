  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Zeki Uzundurukan Bir kaleciden daha fazlası...
Zeki Uzundurukan

Zeki Uzundurukan

02 Şubat 2025 | Pazar

Bir kaleciden daha fazlası...

Geçen haftayı BAY (maç oynamadan) geçirmek Trabzonspor'a yaramamış. Çünkü biri kupa olmak üzere son üç maçta gol yemeden 12 gol atan ve muazzam bir çıkış yakalayan Trabzonspor vardı. Dün Kayserispor karşısında özellikle ilk yarıda orta sahası dirençsiz ve savunmada hata yapan bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililer, çıkarken kaptırdıkları her topla rakibe gol pozisyonu verdi. Bu pozisyonlardan biri Cardoso ile direkten döndü. Yine Nazon'un kafa vuruşunda olağanüstü bir Uğurcan Çakır kurtarışı vardı. Kayserispor kanatları çok iyi kullandı. Savunmada Savic kritik müdahaleleri ile ne kadar tecrübeli bir stoper olduğunu bir kez daha gösterdi.
Yeni transfer Sikan, savaşçı futbolu ile dikkat çekti. Rakip savunmayı çok zorladı. Güçlü ve hızlı bir oyuncu Sikan. İlerleyen haftalarda takıma çok katkı verecektir. İlk yarıda Vişça'ya 'al da at' tadında bir pozisyon da hazırladı Sikan. Eren Elmalı biraz daha öne çıksaydı çok daha etkili bir Sikan izleyebilirdik. Kayserisporlu oyuncular, Sikan'a karşı çok sert oynadılar. Maçın hakemi Ali Şansalan bu faulleri görmezden geldi. Trabzonspor, Kayserispor'un topla oynamasına çok izin verdi. Ama ani ataklarda topun arkasına geçmekte zorlanan bir Trabzonspor vardı. Orta sahada Umut Güneş ve Ozan Tufan yeteri kadar savaşmadı. Mendy tek başına orta alanı ayakta tutmaya çalıştı. Oyun Muhammed Cham'ı çağırıyordu.
Öyle de oldu zaten. Şenol Güneş, Umut Güneş'in yerine Cham'ı ikinci yarıda sahaya sürdü. Trabzonspor maç boyunca Kayserispor'a çok pozisyon verdi. 54. dakikada Cardoso, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Çok da iyi vurdu. Ama Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. O nasıl bir kurtarış öyle Uğurcan! Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır! Şenol Güneş işlerin iyi gitmediğini görünce; iki hamle daha yaptı. Sikan ve Ozan'ı kenara alıp, Nwakaeme ve Lundstram'ı oyuna attı. Trabzonspor, maç boyunca çıkarken çok top kaybetti. Kaybedilen her top, Trabzonspor kalesinde gol pozisyonuna dönüştü. Bu sezon deplasmanda bir türlü kazanamayan Trabzonspor dün kötü bir futbol sergilediği maçta yine gülemedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Umut Güneş, Uğurcan Çakır

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Acil Morata!! Galatasaray'a ne oldu!! Kitabı yazılacak büyük oyuncu!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor