Acil Morata!

Galatasaray, ilk 8'e girip son 16 biletini almak için sahaya çıktı. Maç harika bir tribün atmosferinde oynandı. Ajax ve Galatasaray tribünlerinin coşkusu görülmeye değerdi. Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Farioli'nin Ajax'ının Galatasaray'a karşı ekstra bir motivasyonla sahaya çıktığını gördük. Çünkü önceki maçlarına göre daha hırslı oynadılar.

Galatasaray, ilk yarıda özellikle Osimhen ile net fırsatlardan yararlanamadı. Osimhen her zamanki gibi çok hırslı ve rakip savunma karşısında yıpratıcıydı. Gol atmak için çok çabalıyor Osimhen ama son vuruşlarda en şanssız günlerini yaşıyor. Dün gördüğü gereksiz sarı kartla cezalı duruma da düştü Osimhen! Büyük kayıp Galatasaray için! Galatasaray'dan gol beklerken; kalemizde golü gördük. Traore'nin attığı golde topu çelen Muslera'nın çok büyük hatası vardı. Pozisyonda Berkan da Traore'ye çok uzak kalınca Ajax'ın golü geldi. Ajax kanatları çok iyi kullandı. Galatasaray geriye düştükten sonra yine telaşlı bir oyuna döndü.

Barış Alper ve Yunus Akgün, kanatlardan getirdikleri toplarda hep Osimhen'e servis yapmayı tercih ettiler. Oysa iki oyuncunun da gol vuruşları çok iyi. Şut atmayı hep ikinci planda tuttu, Barış ve Yunus! İlk 11'de başlayan Sara, oyunun hem savunma tarafında hem de hücum bölümünde kusursuzdu yine. Galatasaray ilk yarıyı geride kapattı ama Ajax'tan çok daha fazla pozisyona girdi.

Galatasaray'da Osimhen'in bir partneri yok. İcardi ile mükemmel ikili olmuştu. Batshuayi ile olmadı. Belki de o yüzden Okan Buruk, Alvaro Morata transferini istedi. Morata geldikten sonra Osimhen'in verimi çok daha artacaktır. Ayrıca Morata da gol ve asistleri ile Galatasaray'ın gücüne güç katar. Nokta atışı bir transfer olacak. Milan'da belki beklentilerin altında kaldı ama Atletico Madrid'de harika işler yapıyordu Morata!

İkinci yarıya büyük bir ön alan baskısı ile başladı Galatasaray... Gabriel Sara ile çok net bir pozisyon yakaladık. İlk yarıda şut atmayan Barış Alper ikinci yarıda Ajax kalesini şutları ile dövdü... Tam biz gol ararken yine kaptırdığımız bir topta kalemizde golü gördük. İlk golde olduğu gibi bu golde de Berkan'ın hatası vardı. Fitz-Jim, topu uzak köşeye bıraktığı için Muslera'nın yapabileceği bir şey yoktu golde... Skor 2-0'a geldikten sonra Okan hocadan hamleler geldi. Berkan ve Yunus çıktı. Jelert ve Batshuayi girdi. Çift forvete döndü Galatasaray. Batshuayi'nin kaçırdığı bir gol var ki... Yok artık. Sonrasında Osimhen'in kaçırdığı... Ancak yine de bir gol attı Osimhen... Galatasaray her maçta tonla gol pozisyonuna giriyor ama çerçeveyi bulamıyor. O zaman acil Morata! İlk 8 derken, Play-Off ile yola devam! Bu arada Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.