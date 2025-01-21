Kitabı yazılacak büyük oyuncu!

Trabzonspor, Antalyaspor maçındaki muazzam futboluna dün de Sivasspor karşısında devam etti. Bu etkili oyunda ve son haftalarda alınan başarılı sonuçlarda Şenol Güneş'in de payı büyük. Çünkü savunma kurgusunu bozmadan devam ediyor Şenol hoca. Aynı şekilde orta sahada da (Mendy- Umut Güneş) ikilisi ile bir uyum yakaladı. Trabzonspor kadro istikrarını oturtunca, etkili bir oyun da ortaya çıktı. Hem de seyir zevki olan, keyifli bir oyun.

Tam da Şenol Güneş takımlarının oynadığı bir oyun! Felsefesi hücum olan bir futbol... Trabzonspor'da dün Muhammed Cham yoktu ama onun yerine oynayan Ozan Tufan da çok iyi iş çıkardı. Harika bir gol de attı. Eski Ozan Tufan seviyelerine ulaşabilirse, Trabzonspor'a büyük katkı sağlar... Antalyaspor maçının yıldızlarından biri olan Edin Vişça'daki yükseliş sürüyor. Dün de atılan gollerin arka planında hep Vişça vardı. Ozan Tufan'a attırdığı golle 100. asistini yaptı Vişça! 2. yarıda bir füzesinde de top, üst direkte patladı. Muhteşem oynuyor Vişça! Takımını da ateşleyen isim oluyor. 100 gol + 100 asist... Çok büyük efsane! Heykeli dikilecek, kitabı yazılacak oyuncu Vişça! Trabzonspor, Sivasspor önünde daha ilk yarıdaki güzel oyunu ile 3 puanı cebine koydu.

İkinci yarının hemen başında Trabzonspor'un kazandığı penaltıda tribünler 'Uğurcan... Uğurcan...' tezahüratları ile başarılı kalecinin penaltıyı kullanmasını istediler. Maçtan saatler önce baba olan Uğurcan Çakır da taraftarların sesine kulak vererek, penaltıyı kullanmak istedi. Hatta topu Banza'nın elinden aldı. Ancak kenardan Şenol Güneş'in uyarısı geldi. Belli ki Şenol hoca Banza'nın kullanmasını istedi. Çünkü takımın penaltıcısı da Simon Banza! Banza'nın penaltı vuruşunu kaleci Nikolic kurtardı. Bu arada Uğurcan Çakır dün yine kalesinde çok başarılıydı. Trabzonspor, artık sahada bir takım bütünlüğü ile mücadele etmeye başladı. Saha içinde yardımlaşma da üst düzeye çıktı. Takım, yana-geriye oyun yerine öne doğru koşuyor. Her oyuncu skor üretmek istiyor. Bunlar bir takım adına çok güzel şeyler.

Uğurcan-Batagov-Mendy-Vişça ve Nwakaeme çok formdalar. Trabzonspor'un omurgasının kilit isimleri bu oyuncular. Onlar gününde olduğu sürece Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez! Trabzonspor Akyazı'da iyi sonuçlar alıyor. Artık deplasmanlarda da galibiyetler almanın zamanı geldi. Dün Batagov'u izlerken Abdullah Avcı'nın 'Batagov, Trabzonspor'da çok büyük işler yapacak. Sabredin' demişti. Meğer çok haklıymış Abdullah hoca! Her maç üzerine koyarak oynuyor Batagov! Dün savunmada çok iyiydi, uzun pasları da Hamsik'vari idi... Gol perdesini de açan isimdi Batagov! Orta sahada etkisiz oyunu nedeniyle eleştirdiğimiz Lundstram, stoperde iyi iş çıkarıyor. Dün maçın son anlarında Nwakaeme'nin asistinde şahane bir gol attı. Trabzonspor'un iki stoperi de tabela yaptı Sivasspor karşısında. Trabzonspor'un 3-5 transfer yerine çok kaliteli (yıldız) iki oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü bu takım iyi yolda. Sadece kadro kalitesini artırmak lazım. Son iki maçta 9 gol atıp, gol yemedi Trabzonspor! Daha ne olsun!