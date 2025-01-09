Şenol Güneş oyun buldu!

Bay Beyin' Nwakaeme girdi, Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. İlk yarıda Alanyaspor karşısında sonuca gitmekte zorlanan bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarıya başlarken Ozan'ı kenara alıp Nwakaeme'yi sahaya sürdü. 'Bay Beyin' girdikten sonra Trabzonspor takır takır futbol oynamaya başladı. Nwakaeme sahada takımın motivasyonunu artırıyor, bir anda öz güven geliyor bordo-mavililere. En önemlisi rakibi yoruyor, ayağında top tutuyor, takımı hücuma çıkarıyor ve üçüncü bölgeye hareket getiriyor.

Bordo-mavililerin bir diğer değerli ismi Edin Vişça ile galibiyet perdesini açtı Fırtına. Bu golde Muhammed Cham'ın da asistini unutmamak lazım. Alanyaspor karşısında çok çalıştı Cham. Simon Banza'nın golü ile iyice rahatladı Trabzonspor. Banza'nın attığı golde takipçiliğin ne kadar önemli olduğunu gördük. Toplamda 12. golünü attı Banza! Her maç üzerine koyarak oynuyor Banza!

Bordo-mavililerin üçüncü golünde Edin Vişça'nın harika pası ve Nwakaeme'nin muazzam bitiriciliği vardı. 'Bay Beyin' şampiyonluk sezonunda attığı gollerden birini izletti bizlere… Vişça 34, Nwakaeme 35 yaşında. Futbolda yeteneğin ve tecrübenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi bizlere Fırtına'nın iki yıldızı. Şenol Güneş'in de Trabzonspor'un da böyle net bir galibiyete ihtiyacı vardı. Şenol hoca sonunda bir oyun buldu. Trabzonspor, ikinci yarıdaki oyunun üzerine koyabilirse güzel günlere yürür Fırtına! Bu galibiyet, ligde kötü günler geçiren Fırtına'nın üzerindeki kara bulutları dağıtacaktır.

Trabzonspor, istekli olup, sahada savaştığı zaman kazanmasını biliyor. Bu arada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ilk yarıda Trabzonspor'un net bir penaltısını vermedi! Sarı kartı olan Aliti'ye 2. sarıyı çıkarmamak adına; Trabzonspor lehine vermesi gereken faulü Alanyaspor lehine verdi! Hakemlerin bu sezon Trabzonspor'a karşı olan acımasız ve taraflı tutumları devam ediyor. Lig, kupa hiç fark etmiyor!