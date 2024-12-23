Uğurcan uçak düşse onu bile tutar

Trabzonspor, Bodrumspor'u yenerek komadan çıktı. Zor bir maç oldu. Bordomavililere altın değerinde 3 puanı getiren 3 isim vardı. 5 net kurtarış yapan Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır, gökten uçak düşse onu bile tutar desek yeridir! Maşallahı var. Helal olsun! Diğer isimler ise adeta füze gibi bir gol atan Malheiro… 4 kritik gol pozisyonunu kesen Lundstram'ı da unutmamak gerek… Trabzonspor iyi oynamadı ama kazanmayı çok istedi ve başardı.

Ligin ilk periyodunda Trabzonspor adına en iyisi Uğurcan Çakır'dı. Müthiş bir sezon geçiyor. Maç başına kurtarış ortalaması 4,25 Uğurcan'ın. Bu alanda ligin iyisi. Dün de karşı karşıya pozisyonlarda muazzam kurtarışlar yaparak Galibiyette başrol oynadı. Trabzonspor maçı yüzde 75 topla oynayarak tamamladı. Ancak sahanın yıldızı Uğurcan Çakır'dı. Bir de Lundstram 4 kritik gol pozisyonunu önleyerek geldiği günden beri en iyi maçını çıkardı.

Topla çok oynamak bir başarı değil. Topla çok oynayıp, gol pozisyonlarına giriyorsan ve maçları farklı Kazanabiliyorsan bu istatistik anlam kazanıyor. Trabzonspor araya mutlu giriyor. En azından geleceği daha güvenli bakacak. Çünkü ara transfer döneminde 4-5 oyuncu ile yollar ayrılacak. Kadroya 4-5 yeni transfer katılacak. Bu maç eğer kaybedilmiş olsaydı, Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Şenol Güneş çok zor durumda kalırdı. Şimdi Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, derin bir oh çekmenin huzuru ile faydalı transferler yapacak. Şenol Güneş de üzerindeki kara bulutları dağıtmanın rahatlığı ile takımını 2. bölüme hazırlayacak.

Maçın hakemi Ozan Ergün kötü bir maç yönetti. Mesela 19. Dakikada Celustka, arkadan Banza'yı diz vurarak yere indirdi. Trabzonspor'un penaltısı güme gitti. Hakem görmemiş de olabilir. Ama VAR odasındaki Erkan Özdamar ne iş yapar? İnsan, şüphelenir, 'dur şu pozisyonu izleyeyim. Banza neden düşüyor?' diye bir merak eder. Nerdeee? Sonuç olarak Trabzonspor için 3 puandan ��ok daha değerli bir maç oldu Bodrumspor karşılaşması. Bordo-mavili takım için altın buldu, büyük ikramiyeyi kazandı desek yeridir. Günler sonra Trabzon şehri mutlu oldu. Tüm Trabzonsporlular, bu galibiyetin sevinci ile yeni yıla mutlu girecek.