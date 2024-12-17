Hakem skandalı!

Son yılların en keyifli, en fazla gol pozisyonuna girilen derbisini izledik. Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da tebrik ederim. İki takıma da gidip-gelen bir maç oldu. İki takım da orta sahaları çabuk geçti, hızlı top çevirdi, hızlı futbol oynadı. Futbolcular sahada yatıp, vakit geçirmek yerine futbol oynamayı, kazanmayı düşününce nefeslerimizi kesen bir maç ortaya çıktı. İki takımın da büyüklüğüne yakışan bir derbi oldu. Hakem Kadir Sağlam ve VAR ekibi ise skandal kararları ile sınıfta kaldı.



Bu sezon beklentilerin çok gerisinde kalan Trabzonspor, düşündüğümden çok daha iyi bir futbol ortaya koydu. Şenol Güneş dersine çok iyi çalışmış, oyuncularına hırs aşılamış. Her oyuncu adeta iki kişilik mücadele etti Trabzonspor'da! Bordo-mavili oyuncular, tribün atmosferinden hiç etkilenmeden, cesurca bir futbol ortaya koydular.



Galatasaray maçın başında Mertens ile öne geçti. Trabzonspor çabuk toparlandı. Ozan Tufan ile müthiş bir gol buldu. Golün hazırlanışı gerçekten mükemmeldi. Nwakaeme, Cham ve Ozan ortaklığı ile beraberliği yakaladı Fırtına. Galatasaray adına maçın yıldızı Yunus Akgün, ceza sahası dışından adeta bir Messi golü atarak Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi. Uğurcan Çakır maç boyunca olağanüstü bir performans ortaya koydu. Karşı karşıya birçok pozisyonda kalesinde devleşti Uğurcan Çakır!



Trabzonspor ikinci yarıya çok iyi başladı ve üst üste bulduğu iki golle bir anda 3-2 öne geçti. Önce Banza, Abdülkerim'i çalımlayarak ceza sahasına girip, dar bir açıdan ağları gördü. 4 dakika sonra da Ozan Tufan bir kez daha sahne aldı ve skor tabelasını 3-2'e getirdi. 61'de Malheiro- Mertens pozisyonunda hakem Kadir Sağlam pozisyonun temiz olduğuna hükmetti. VAR'dan uyarı geldi. Gitti izledi ve penaltıyı verdi. Bana ucuz bir penaltı geldi. Hakem Kadir Sağlam'ın performansını hiç beğenmedim; kötüydü! VAR Odası da kritik pozisyonlarda adeta 'ölü taklidi' yaptı. Bu güzel derbiyi hakem üzerinden okumak istemiyorum ama skandal hataları da görmezden gelemeyiz! Batshuayi penaltıdan skoru tekrar eşitledi.



Trabzonspor'da Nwakaeme, şampiyonluk sezonundaki futbolundan kesitler sundu. Topu önde tuttu. Takımı atağa kaldırdı. Galatasaray savunmasını çok zorladı. Muazzam bir futbol oynadı Nwakaeme! Trabzonspor, bu sezonki en iyi futbolunu ortaya koydu. Kazanmak için savaştı. Draguş'la uzatma anlarında 4. golü kaçırdı. (Muslera'yı geçen topu Abdülkerim çıkardı.) Uzatmalarda Batshuayi'nin de direkten dönen bir topu vardı.



Nefesleri kesen derbide çok sayıda gol pozisyonu yakaladı Galatasaray! Ama Trabzonspor kalesinde bir 'Uçan Panter Uğurcan Çakır' vardı! Tam maç berabere bitiyor derken, genç oyuncu Ali Şahin, kafa ile topu kendi kalesine gönderdi. Harika derbi için 'hiç bitmesin, sabaha kadar izleyelim' dedik. Kazanan lider Galatasaray oldu! Trabzonspor da oynadığı muhteşem futbolla 'yıkılmadım, ayaktayım' mesajını verdi! Derbi dediğin böyle olur!