Teşekkürler büyük futbol ailesi

Türk Sporunun kalbi, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde attı. Fotomaç Gazetesi olarak bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz 'Süper Lig'in En İyileri Ödülleri' zirveye damgasını vurdu! Ödüller, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Şampiyon Galatasaray, 8 Oscar ile törene damgasını vurdu! Fotomaç Ödülleri, sadece Türkiye'de değil, tüm Avrupa'da büyük ses getirdi. Davinson Sanchez Ailesi'nin sosyal medyalarından paylaştığı ödül fotoğrafları, Fotomaç Ödülleri'nin Kolombiya'da da manşetleri süslemesini sağladı. Aynı şekilde Dries Mertens Ailesi'nin sosyal medyasından paylaştıkları ödül fotoğrafları, Belçika'dan-İtalya'ya kadar tüm Avrupa'da büyük yankı yarattı.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'ne katılan Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a, Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Voleybol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ'a, zirvemize katılan kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcu kardeşlerimize, panelistlerimize, sponsor ve katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Fotomaç Gazetesi, Sabah Gazetesi ve A Spor'un öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Spor Zirvesi'nde özel panellerimizle yine spor gündemini belirledik. Bu yıl 5.'sini düzenlediğimiz 'Fotomaç Gazetesi Süper Lig'in En İyileri' ödül töreni, yine büyük ses getirdi. Görkemli Spor Zirvesi'nde 'Büyük Spor Ailesi'ni bir araya getirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadık.

Böylesine büyük organizasyonları yapmak büyük çalışma ve cesaret isteyen bir iştir. Bu büyük zirveyi gerçekleştirmemizde bizlere yol gösteren, projelerimizi gerçekleştirmemiz için sınırsız imkanlar sunan, teşvik eden, her zaman dağ gibi arkamızda duran Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Sayın Dr. Serhat Albayrak'a teşekkür eder, saygılarımı sunarım! Durmak yok, yola devam! İnşallah yeni organizasyonlarla Büyük Spor Ailesi ile birlikte olmayı hedefliyoruz!

Spor Zirvemiz'in en çok ilgi gören, büyük ses getiren bölümü yine Fotomaç Ödülleri oldu. Ödüllerini almak için etkinliğimize katılan Dries Mertens ve Davinson Sanchez büyük ilgi odağı oldu. Dries Mertens ve Davinson Sanchez, ödül törenimize aileleri ile birlikte katıldı. Mertens'in oğlu Ciro ve Davinson Sanchez'in oğlu Salvador o kadar sevimliydiler ki... Salondaki herkes, bu iki sevimli ve şirin çocuğu sevmek, fotoğraf çektirmek için birbirleri ile yarıştılar. Hepimiz Ciro ve Salvador'u görünce çocukluk günlerimize döndük. Ciro ve Salvador, etkinliğimize büyük neşe ve coşku kattı. Kaderleri de kendileri kadar güzel olsun, ayaklarına taş değmesin! Mertens, ödülünü almak için sahneye oğlu Ciro ve eşi Katrin Kerkhofs ile birlikte çıktı. Mertens ödülünü alırken, ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi. Mertens'in eşi Katrin, 'Türkiye'de çok mutluyuz. Ben ve ailem, uzun yıllar Türkiye'de kalmak istiyoruz' dedi.

Davinson Sanchez de ödülünü almak için sahneye ailesi ile birlikte geldi. Sanchez'in eşi Daniele Reynod ve minik oğlu Salvador'un mutlulukları gözlerinden okunuyordu! Davinson Sanchez de ödül için teşekkür ederken, Galatasaray formasıyla yeni şampiyonluklar kazanmak istediğinin altını çizdi. Aynı şekilde Beşiktaş'ın ödül alan değerli oyuncuları Mert Günok ve Gedson Fernandes de ödül törenimize renk katarken, büyük ilgi odağı oldular.

Her ödül törenimizde yönetim kurulu ile birlikte yanımızda olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Galatasaray'ın 'Şampiyon' Teknik Direktörü Okan Buruk'a, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'a, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Turkuvaz Medya Grubu'nun üst düzey yöneticilerine, spor zirvesinde görevli tüm takım arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Spor zirvemizin ana sponsorluklarını üstlenen İddaa, TFF, Türk Telekom, Yıldız Holding ve Ziraat Bankası'na; destek sponsorları Papara, Aksuvital, Damat Tween ve Sarıyer Kola'ya teşekkür ederim. 2025 yılında Spor Zirvemiz'de tekrar görüşmek üzere sevgiler, saygılar; mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim...