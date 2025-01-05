Aslan kendisi ile yarışıyor!

Galatasaray, ligin etkili futbol oynayan takımlarından biri olan Göztepe karşısında maça çok hızlı başladı. İyi oyunla birlikte taraftarın büyük gücünü arkasına alan Cimbom, korner atışından penaltı kazandı. Maçın hakemi Alper Akarsu, VAR'a bırakmadan penaltıyı verdi. Doğru da yaptı. Pozisyonda Djalma, hava topuna çıkarken Kaan'a dirsek attığı için net bir penaltıydı pozisyon.

Osimhen net bir vuruşla Galatasaray'ı öne geçirirken, ligdeki 10. golünü de atmış oldu. Göztepe'nin son derece etkisiz futbol oynadığı dakikalarda golü kalesinde gördü Galatasaray. Kaan Ayhan'ın önde yakalandığı pozisyonda topu alan Romulo, Davinson Sanchez'i de geçerek topu ağlara gönderdi. Bu golde Kaan ve Sanchez'in ağır kaldığını söyleyebiliriz. Romulo da usta işi muazzam bir gol attı. Göztepe golü bulduktan sonra daha etkili oynamaya başladı. Galatasaray ise bu dakikalarda gereksiz yere telaş yaptı. Top kayıpları yaşadı. İzmir ekibi, Galatasaray karşısında etkili pozisyonlara girerken; Sara devreye girdi ve savunmadan çok kritik toplar çıkardı.

Gabriel Sara, Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in arasına girerek üçüncü bir stoper gibi müthiş işler yaptı. Göztepe, Kaan Ayhan'ın kanadını çok iyi kullandı. Yunus Akgün çok fazla savunmaya yardım edemedi. Mertens ilk yarıda kötü bir oyun çıkardı. Hücuma katkısı çok az oldu. Mertens oyuna ağırlığını koyamayınca; istediği pasları alamayan Osimhen de etkisiz kaldı.

Galatasaray, ikinci yarıda daha hızlı top çevirmeye başladı. Hızlı ve güçlü oyun; Göztepe'nin geriye yaslanmasına neden oldu. İkinci bölümde Mertens daha fazla sorumluluk almaya başladı. Oyunu bir maestro gibi yönetmeye başlayan Mertens, 61'de Yunus'a 'al da at' dedi. Yunus Akgün de şık bir vuruşla Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi.

Mertens biraz kıpırdayınca, oyuna ağırlığını koyunca tahrip gücü yüksek bir Galatasaray ortaya çıkıyor. Aslan, Mertens ile çok daha kolay kükrüyor! Sahada kaldığı 74 dakika içinde özellikle de ikinci yarıda müthişti Mertens. 2024'ü 2,75 puan gibi olağanüstü bir puan ortalamasıyla kapatan lider Galatasaray, 2025'te yine kendisi ile yarışacak gibi görünüyor! Bize de bu başarıyı alkışlamak ve takdir etmek düşer!