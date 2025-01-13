ŞAHLANDI UŞAKLAR!

İlk 15 dakikası hariç, son yıllarda izlediğim en muhteşem Trabzonspor'du! Maça gitmeyen bordo-mavili taraftarların 'keşke bu zafere tribünlerden tanıklık etseydik' dediklerini duyar gibi oluyorum. Trabzonspor'un hafta içinde oynadığı kupa maçından sonra Fotomaç'taki ve A Spor'daki yorumlarımda 'Şenol Güneş Oyun Buldu!' demiştim. Evet Trabzonspor, dün büyük bir patlama yaptı. Futbol resitali eşliğinde gövde gösterisi yaptı. Trabzonspor'un kötü saha sonuçlarından sonra hep şunu söyledik durduk: "Bu kadrodan bu kadar kötü oyun çıkmaz. Takım koşmuyor, savaşmıyor…' Dünkü Trabzonspor'u ne kadar övsek azdır.

Trabzonspor, ilk 15 dakikadan sonra Antalyaspor'un üzerine dalga dalga gitti. Attığı kadar da kaçırdı Fırtına! Bu Fırtına bir yerde kopacaktı ve TSunamiye dönüşen Trabzonspor, Antalyaspor'a gol oldu yağdı! Pedro Malheiro, bir sağ bekten daha fazlası olduğunu gösterdi, birbirinden müthiş üç gol attı. Ya Edin Visca'ya ne demeli! Trabzonspor'un 'Atom Karıncası' gibiydi. Öyle akıl dolu üç asist yaptı ki… Dünkü maçta Trabzonspor'un hücumcuları biraz daha becerikli olsaydı, Visca 5-6 asistle görülmemiş bir rekor kırardı. Çok büyük oyuncu… Yürekli bir usta…

Uğurcan Çakır'a ilk 15 dakika hariç hiç iş düşmedi! Batagov ve Lundstram savunmanın tandeminde kusursuzdu! Umut Güneş-Mendy orta sahayı ayakta tutmakla kalmadı, hem savunmaya hem de hücuma müthiş destek verdi. Nwakaeme topu ayağına aldığında üç Antalyasporlu oyuncu ile boğuşmak zorunda kaldı. Birçok ikili mücadeleden galip ayrıldı. 4. gol öncesinde muazzam bir slalom yaptı. Muhammed Cham, 10 numara futbol oynadı. Attığı goldeki sürati ve vuruş kalitesiyle Messi'yi hatırlattı bizlere… Hakem Cihan Aydın, özellikle Visca'ya yapılan 2 faulü görmedi veya görmezden geldi. Bilemiyorum… Ama ilk faulde yan hakem Mehmet Akıncık, ikinci faulde de Kerem Ersoy, gözünün önünde Visca'nın hırpalanmasına kayıtsız kaldı. 81'de maçın yıldızı Malheiro'ya yapılan faülde yine sahada hakem yok gibiydi. Hakemlerin Trabzonspor aleyhine hatalar yapmasına alıştık. Artık normalleştirdiler zaten… Ama unutmasınlar ki, dün izlediğimiz Trabzonspor, hakemleri de yener!

Şenol Güneş bulduğu bu güzel oyunda ve bu kadroda ısrar etmeli. Geçen hafta A Spor'da 90+1 programında Trabzonspor için 'Transfer çözüm değil. Oyun bulmak lazım. Savaşmak ve koşmak lazım. İnanmak lazım' demiştim. Dün bunların hepsi vardı Trabzonspor'da. Özellikle de Visca ve Nwakaeme böyle oynamaya devam ederse, Trabzonspor kolay kolay maç kaybetmez… Sezon başından beri etkili olamayan yeni transferler için 'Abdullah Avcı'yı, yönetimi ve scout birimini' çok eleştirmiştik. Malheiro, Muhammed Cham, Banza, Batagov ve stoperde Lundstram Trabzonspor formasını sahiplenince kaliteleri ortaya çıktı.

O zaman bize de özeleştiri yapmak düşer! Biraz haksızlık etmişiz, bu transferlerin altında imzası olanlara… Bu kadro iş yapar arkadaşlar! İşte Trabzonspor bu! Yönetimin de nokta atışı transferler yapması lazım. 4-5 transfer yerine 1-2 yıldız oyuncu mesela… Akyazı'daki her maçta tribünler dolarsa ve Trabzonspor'da böyle oynarsa, birkaç yıl içinde ufukta yeni bir lig şampiyonluğu güneş gibi doğar!