'Bitse de gitsek' havası!

İlk yarıda her hattı ile tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililer, ne savunma yapabildi, ne orta sahada top tutabildi ne de hücum yapabildi. Koca 45 dakikada sadece Vişça'nın şutunda direğe takılan bir takım vardı sahada. Kasımpaşa ise karşısında atak sonlandıramayan, koşmayan bir Trabzonspor'u görünce cesurca hücumlar yaptı.

İlk yarıda Kasımpaşa oynadı, Trabzonspor adeta seyretti ve konuk ekip Cafu'nun penaltısı ile golü de buldu. Şenol Güneş, ikinci yarıya Enis Destan ve Nwakaeme'yi sahaya sürerek başladı. Enis Destan penaltı kazandırdı. Nwakaeme de gol attı. Bu ikili Trabzonspor'u bir anda öne geçirdi. Aynı zamanda da bordomavililerin oyununu güzelleştirdi. Her şey yolunda giderken, tekrar oyun olarak o tel tel dökülen ilk yarıya geri döndü adeta Trabzonspor.

Bordo-mavililer, 90'da da Costa maçın skorunu belirlerken, Trabzonspor'daki kötü gidiş sürdü. Trabzonspor'un bir oyunu yok. Bir lideri yok sahada. Şenol hoca da skoru tutacak, taktikler geliştiremedi, hamleler de yapamadı… Bu takıma Lundstram, Malheiro gibi sıradan oyuncuları aldıran teknik adam ve scout ekibi sorumludur bu kötü tablodan. Eserleri ile gurur duysunlar! Yaktılar Trabzonspor'u!

Trabzonsporlu oyuncuların maçın bitiş düdüğü ile verdikleri görüntü her şeyi anlatıyor. Oyuncuların öz güvenleri sıfıra inmiş. Bu takım, ruhunu kaybetmiş. Şenol Güneş ne yapsa olmuyor. Yönetim, ocak ayındaki ara transfer dönemini bekliyor. Kale hariç her mevkiye kaliteli oyuncu şart. Banza bile yeterli değil. İki tane akıl almaz gol kaçırdı. Trabzonspor taraftarı kahroluyor! Taraftar, zirveyi, şampiyonluğu geçti… Artık sadece savaşan bir takım istiyor.

Ama bu takım kağnı gibi… ne savaşıyor, ne yardımlaşıyor; ne de skora baş kaldırıyor! Her oyuncu 'bitse de gitsek' havasında! Bitse de gitsek havası, Trabzonspor'u yedi bitirdi maalesef! Ligde 14. maçını oynadı Trabzonspor! Futbol olarak 1 santim ilerleme yok, yerinde sayıyor takım. Kötü skorlar, kötü oyun alışkanlık haline geldi. Bu tabloya sahada reaksiyon gösteren, isyan eden yok! İlerisi için de bir umut ışığı yok! Çözümsüzlük var! Herkes umudunu transfere bağlamış ama; şu unutulmasın! Geçen sezon ligi üçüncü bitiren takıma 13 yeni transfer yapıldı. Sonuç ortada! Tez konusu olur!