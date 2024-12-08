'YAPI'sız, tertemiz bir galibiyet!

İki takım da kaybetmemek üzerine kurulu bir oyun anlayışı ile mücadele etti. Buna rağmen iki takım da net pozisyonlara girdi. Fenerbahçe, ilk bölümde iki kez Dzeko ile Beşiktaş kalesini yokladı. Bu şutlardan birinde Emirhan topu çizgiden çıkardı. Beşiktaş'ın da ilk yarıda Rafa Silva ile yakaladığı net bir pozisyon vardı. Rafa, karşı karşıya pozisyonda Livakovic'i geçemedi, dönen topta bu kez İmmomile topu auta attı.

İlk yarıda Fenerbahçe sağ kanadı hiç kullanamadı. Mert Müldür ve Oğuz Aydın etkisiz kaldı. Sol kanattan Maximin ile rakip kaleye gitti Fenerbahçe. İlk 45'te iki takım da çok fazla pas hatası yaptı. Derbide top kayıpları da fazlaydı. Beşiktaş uzun paslarla Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalıştı. İkinci yarıya Fenerbahçe etkili başladı. Dzeko, net bir pozisyon yakaladı ve yine topu ağlara gönderemedi.

Ardından önce Mourinho'dan iki hamle geldi. En-Nesyri ve Szymanski oyuna dahil oldu. Beşiktaş'ta da Chamberlain ve Bahtiyar taze kan olarak girdi. Chamberlain, oyuna girer girmez ceza sahasına usta işi bir top kesti, bu top doğrudan ağlara gitti. ve Beşiktaş öne geçti. Beşiktaş öne geçtikten sonra daha özgüvenle oynamaya başladı. Fenerbahçe'de de ise telaş başladı. Telaşlı oyun, Fenerbahçe'nin çok fazla pas hatası yapmasına neden oldu.

Son bölümünde Mourinho bütün silahlarını (İrfan Can, Cenk, Osayi) sahaya sürdü. Bu arada Mourinho'ya inanamıyorum. Neden mi? Osayi- Samuel gibi savaşçı ve hızlı bir oyuncu yedek bekletilir mi? Derbide iki taraf da çok güçlü bir oyun ortaya koyamadı. 90+5'te önce Fenerbahçe'nin atağında top direkten döndü. Dönen topta Beşiktaş, 2'ye 1 pozisyonda Fenerbahçe kalesine gitti. Livakovic, mucizevi bir kurtarış yaptı. Aynı dakikada Gedson, 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

Serdar Topraktepe, dersine çok iyi çalışmış, maçı çok iyi okudu, çok akıllıca hamleler yaptı ve takımına adeta ilaç gibi gelecek bir üç puan kazandırdı. Bu arada ben derbide 'YAPI'lık bir şey göremedim. Lütfen herkes oyununa baksın! Her puan kaybeden MHK'ye, TFF'ye yüklenmeyi bıraksın! Beşiktaş taraftarı, takımlarına müthiş bir enerji verdi ve 90 dakika destek oldu. Bu desteği arkasına alan Beşiktaş, daha akıllı bir oyun oynadı ve galibiyeti hak etti. Hem de 'YAPI'sız, tertemiz bir galibiyet bu!