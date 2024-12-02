G.Saray kaleci aramasın! Hemen BERKE’yi alsın!

Ligde önüne geleni deviren Galatasaray'ı Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor durdurdu! Berke Özer, uzun yıllardır sahalarımızda göremediğimiz bir kalecilik performansı ortaya koydu! Galatasaray kazanmak için her şeyi yaptı ama tam 12 net kurtarış yapan uçan panter Berke Özer, Aslan Cimbom'u durdurdu! Maçın başındaki Emre Akbaba golü hem tribünleri hem de Galatasaraylı oyuncuları strese soktu. Oyuncular bir an önce beraberlik golünü bulabilmek için telaşlı bir oyun oynamaya başladılar. Emre Akbaba'nın attığı golde Halil Akbunar'ı durduramayan Sallai ile Abdülkerim'in ve arka direkte Emre Akbaba'ya yakın oynamayan Barış Alper'in hatası vardı.

Galatasaray golü yedikten sonra oyunu tek kaleye çevirdi. Art arda pozisyonlar buldu, 2 top direkten döndü. Eyüpspor kalecisi Berke Özer, jeneriklik kurtarışlar yaptı. Berke'yi izlerken içimden 'Bu Berke uçak düşse onu da tutar' dedim. Nitekim ikinci yarıda sayısız kurtarışlar yaptı. Bu kurtarışlardan 4-5 tanesi mucize ötesiydi. Galatasaray'ın kadife ayaklı bir oyuncusu var! Gabriel Sara!

Galatasaray'ın bütün hücum başlangıçlarında Sara başrolü üstleniyor. Galatasaray'ın ilk yarının uzatma anlarında bulduğu golün mimarı Gabriel Sara oldu. Gabriel Sara'nın sol kanattan ceza sahasına kestiği topta Berke art arda kurtarışlar yaptı; Eyüpspor savunması topu uzaklaştıramadı. Top Barış Alper Yılmaz'ın önüne düştü. Barış da topu adeta iğne deliğinden geçirerek skor tabelasını 1-1'e getirdi.

Galatasaray ikinci yarıya adeta golle başladı. Galatasaray'ı öne geçiren golün mimarı yine Sara idi. Ceza sahasına kestiği topu Osimhen kafa ile Sallai'ye aktardı. Sallai'ye de fileleri havalandırmak kaldı. Osimhen maç boyunca çok gol kaçırdı ama nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Takım arkadaşlarını ateşledi, rakip savunmayı çok yordu, kim ne derse desin büyük oynadı yine Osimhen!

Hakem Oğuzhan Çakır, Galatasaray aleyhine verdiği kararlarla sarı-kırmızılı oyuncuları gerdi, sinirlendirdi! Galatasaray, öne geçtikten sonra farklı skor ararken kalesinde golü gördü. Galatasaray savunması dün çok hata yaptı. Abdülkerim çıktıktan sonra Davinson Sanchez tek başına savaşmak zorunda kaldı. O da bir yere kadar. Metehan'ın kumaşı çok iyi ama daha tecrübesiz. Okan hocadan Basthuayi hamlesi geldi hemen... Oyunun son bölümü, Galatasaray ile Berke arasında geçti. Galatasaraylı oyuncular vurdu; Berke kurtardı. Berke'nin içine Örümcek Adam, Süpermen, Hulk kaçmış gibiydi. Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleci arıyor! Uzaklarda aramasın! Hemen alsın Berke Özer'i!