Şenol Güneş’in verdiği ders!

Trabzonspor; ligde galibiyeti olmayan ve son sırada yer alan Adana Demirspor karşısında çok erken gol buldu. Muhammed Cham harika bir golle perdeyi açtı. Golden sonra çok pozisyona girdi bordo-mavililer. Ama son vuruşlarda beceri eksikliği vardı. Şenol Güneş; kadrodaki radikal değişiklikleri ile hem daha önce ilk 11'de sürekli şans bulup dökülen yıldızlarına gözdağı verdi; hem de genç oyuncuların önünü açtı. Çaykur Rizespor maçına çıkan ilk 11'den tam 7 değişiklik yaparak sahaya çıktı Şenol Güneş. Tebrik ediyorum Şenol hocayı. Adı ne olursa olsun koşmayan, savaşmayan, yüreği ile oynamayan oyuncunun Trabzonspor'da işi olamaz!

Arif Boşluk zaten şans bulduğu her maçta iyi oynuyordu. Dün oynadığı başarılı futbolla Eren Elmalı'nın da Barisic'in de önünde olduğunu gördük. Arif Boşluk, artık formayı Eren Elmalı'ya kaptırmaz. 22 yaşındaki Arseniy Batagov'u da beğendim. Zaten Ukrayna Ümit Milli Takımı'nda da büyük oynuyor. Batagov da bundan sonra ilk 11'de oynamalı. Hüseyin Türkmen, maç eksiği olmasına rağmen yüreğini ortaya koydu. Serkan Asan da iyi niyeti ile mücadele etti. Simon Banza, Trabzonspor için büyük bir gol silahı… Cham hücumda çok etkiliydi. Her iki kanadı da iyi kullandı Trabzonspor.

Maçın ilk yarısında Yusuf Sarı'nın muazzam volesinde Uğurcan Çakır, jeneriklere geçecek bir kurtarış yaptı. Tam 7 maç sonra orta sahaya dönen Mendy, pas trafiğini yönetti, takımı öne çıkardı. Çok çalıştı, savaştı! Trabzonspor'un etkili futbolu karşısında ikinci yarıda Adana Demirspor'un direnci iyice kırıldı. Ardından Fırtına'nın art arda golleri geldi. Muhammed Cham'ın vuruşunda top Banza'ya çarptı, Banza bu topu önüne alıp, şık bir vuruşla ağlara gönderdi. Golden sonra büyük moral bulan Banza, Cham'ın asistini çok iyi değerlendirdi ve Fırtına'nın 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor'un bu sezon ligde attığı 17 golün 8'inin altına imza attı Simon Banza! Gecenin kahramanı Cham, Arif Boşluk'un pasını klas bir vuruşla ağlara gönderip skoru ilan etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında Cihan Çanak, Muhammed Cham ve Simon Banza çok etkili hücumlar yaptı. Trabzonspor, zirvenin eteklerine doğru tırmanmak istiyorsa bu oyununu daha da geliştirmeli. Çok çok çalışmalı. Ama en önemlisi, dünkü ilk 11'inde ısrar etmeli Şenol Güneş… Cham; 3 gol, 2 asistle 10 numara işler yaptı. Attığı 3 gol de şahaneydi! Galibiyette başrol oynadı. Arif Boşluk'u da yürekten alkışlıyorum! Trabzonspor formasını giyen her futbolcu Arif gibi savaşmalı…