Bu hezimet senin eserin Montella!

Grupta puanı olmayan, geride kalan 5 maçta sadece 1 gol atabilen Karadağ karışışında hezimet yaşadık! Santrforsuz oyun anlayışı ile gururlanan Montella'ya, Prosinecki'nin hocalık dersi verdiğine şahitlik ettik. Ne hallere düştük senin yüzünden Montella! Bir inat uğruna yaktın koca Milli Takımı... Bu inatçı İtalyan hoca ile işimiz çok zor! Dün yine 'inadım inat' dedi adeta. 3-1 geriye düşmemize rağmen Barış Alper'i oyuna aldı. Enes Ünal'ı görmezden geldi. 2-1 gerideyken, iki savunma oyuncusunu oyuna almak ne demek! Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır! Senin inandın yüzünden adeta bir köy takımından fark yedik. Gruptan çıkamadık!



Ben gururuma yediremedim Karadağ yenilgisini! Sen santrforsuz oyununla gurur duymaya devam et Montella! Türk Milli Takımı'nı santrforsuz oyuna mahkum ettin! Korktun! B Ligi'nde gruptan lider çıkamamak ne demek! B Ligi'nde Play-Off oynamak ne demek! Kağıt üzerinde karınca ile filin savaşı gibi bir maçtı. Ama sen bir başarısızlık mucizesine imza attın Montella! Şimdi çıkıp zemin dersin, Hakan Çalhanoğlu yoktu dersin! Play-Off dersin! Geç bunları korkak Montella! Kanatlardan ceza sahasına ortalar yapıyoruz ama o ortalara vuracak golcümüz yok sahada.



Herkes görüyor ama sen görmüyorsun Montella! Bu hezimet senin eserin Montella! Krstovic maç boyunca ceza sahamızda cirit atıp, 3 kez de filelerimizi havalandırdı! Kurtarıcı diye Samet'i oyuna aldın! O da yıkıcı hataları ile maça damga vurdu! Koşmazsan, savaşmazsan kazanamazsın! Karadağ savaştı, koştu ve adeta bir dağı devirdi! Montella da hezimeti kenardan film gibi izledi! Zor olanı başardın Montella! Tarih yazdın Montella! Bence sen İtalya'ya dön Montella! Başaramadın Montella!