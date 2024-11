Savaşmazsan kaybedersin!

VAR incelemesinde dünya rekoru kırmak üzereyiz. Çaykur Rizespor'un Varesanovic ile bulduğu gol, tam 6 dakika incelendi.

Sonunda gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Yarı otomatik ofsayt sistemine göre Varesanovic, belki 5 cm önde görünüyor.

Bu kadar uzun süreli VAR incelemesinde sahadaki oyuncular, soğudular.

Sonrasında Çaykur Rizespor nefis bir gol attı. 45+10'da Hadziahmetovic füze gibi bir şutla topu ağlara gönderdi.

Trabzonspor'un sol kanadı, Fenerbahçe maçında olduğu gibi dün de çok aksadı.

Eren Elmalı zaten evlere şenlik. Sezon başında bu yüzden Barisic alınmadı mı?

Eren bu kadar kötüyken, Barisic oynayabilir. Şenol Güneş, sol önde Enis Destan'ı bir kanat forvet gibi kullandı.

Ancak Enis oyunun savunma yönünde çok aksadı.



Trabzonspor, Vişça ile akıl dolu bir gol buldu. Ozan'ın pası da güzeldi bu arada.

Ama golden sonra orta sahada üstünlüğü Çaykur Rizespor'a kaptırdı bordo-mavililer...

Özellikle Ghezzal duran topları çok iyi kullandı. Karşısındaki Eren Elmalı, Ghezzal'a zorluk çıkaramadı.

Savunmanın önünde Okay ve Lundstram ise sorumluluk almaktan kaçıyor. Yüreği ile oynamıyor.

Böyle olunca da son derece yumuşak ve güçsüz bir orta saha ile mücadele ediyor Trabzonspor! İlk yarıda savaşmayan, koşmayan, oyuna akıl koymayan, enerjisi düşük bir Trabzonspor izledik.

Çaykur Rizespor ise geriye düşmesine rağmen, savaştı ve soyunma odasına beraberlikle gitti.



Trabzonspor'un orta sahasında üç ön libero varken; Rizespor, orta alanda üç on numara ile mücadele etti.

Trabzonspor önde top tutamayınca, Banza da çok etkisiz kaldı. İlk yarıda Banza'nın rakip kaleye şutu yoktu.

İkinci yarıya daha hızlı başlayan ev sahibi ekipti. Şenol Güneş, 59'da oyuna Draguş ve Cihan Çanak'ı sokarken; Ozan ve Enis'i kenara aldı. Maçta Varesanovic iki net pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

Maç genelinde o kadar kolay gol pozisyonlarına girdi ki Çaykur Rizespor!



Trabzonspor'un bu orta saha ve savunma kurgusu ile işi çok ama çok zor!

Şenol hocanın değişiklikleri de takıma bir hareket getirmedi.

Rizespor baskıyı kurdu ve öne geçmesini de bildi. Akintola, Çaykur Rizespor'u üstünlüğe taşıdı.

Olawoyin farkı getirirken, top çıkmasın diye uğraşan Draguş, golün de asistini yapmış oldu! Trabzonspor'un kale hariç, her hattında sıkıntı var.

Geçen yıl 3. olan takıma 13 yeni transfer yapılıyor ve Trabzonspor geriye gidiyor!

Tez konusu olur!

Trabzonspor taraftarlarını kahretmeye devam ederken; Çaykur Rizespor müthiş oynadı ve haklı bir galibiyet aldı.