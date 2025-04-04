Karaoğlan doğradı

Yiğidin hakkını yiğide vererek başlayalım; Göztepe iyi takım, Stoilov da iyi hoca. 41 yaşındaki Doğa'yı, 35 yaşındaki İsmail'i oynatıp ligde ve Kupa'da iyi sonuçlar alıyor. Bravo... Yiğidin hakkını verdik sıra Karaoğlan'ın hakkını (!) vermeye geldi.. Havadan gelen bir top var, yani kimsenin kontrolünde değil! Sen, sanki top hücumcunun ayağındaymış ve tek vuruşta gol yapabilecekmiş gibi nasıl kırmızı kart çıkardın! Pes! Gedson'u yapılan faul çizgi üzerinde başlıyor yani net penaltı, hadi sen görmedin, neden gidip VAR'a bakmazsın! Bu kadar mı rahatsınız Beşiktaş'a karşı! Göztepe ilk 20 dakikada 10 faul yaptı hiç kart görmedi Beşiktaş üç faulde bir sarı, bir kırmızı kart gördü! Aynı şeyi üç büyüklerden başka hangisine yapabilirsin! Bu nasıl hakemlik! O nedenle YABANCI HAKEM şart kere şart bu lige, hem de tüm maçlara. Beşiktaş iyi başladı, golünü attı, tribünler coştu… Hakem freni olmasa iki, belki üç gelecek ama izin vermedi Karaoğlan.

Diyeceksiniz ki, eksik kalmak bir takımı bu kadar bozar mı! O da ayrı konu… Gaziantep seni on kişiyle yendi, Konyaspor dokuz kişiyle. Yani sen de eksik oynamayı bileceksin. Derbi zaferinin sarhoşluğu sürüyor demek ki... Misal, ceza sahası üzerinde faul verilmiş, kaleye 18 metre… 9.15'te baraj var... Yani ancak bir oyuncu barajdaki yerini terk ederse gol olur, o işi de Chamberlain halletti sağ olsun... Rashica diye bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın. Birebir de geçemeyeceği oyuncu yok ama gel gör ki, önünde tek rakip varken dahi gidip kör gözün parmağına o rakibe çarptırıyor topu... Duvara orta yapıyor yani... Sıfıra inmek yok, içeri kat etmek yok. Yeni sezon da lütfen yok olsun bu eleman! Sonuç olarak Beşiktaş sezonu kupasız tamamladı ve umutlar gelecek bahara kaldı. Yaz transfer döneminde safra atmak ve sahayı da, kulübeyi de kaliteli oyuncularla doldurmak şart.