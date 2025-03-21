Çok iyiyiz!

Macaristan bize ters gelen bir takım ve son yıllarda futbolda iyi bir aşama kaydettikleri de aşikar. Yeteri kadar teknik bir takım ama daha çok fizik güçleriyle ön plana çıkıyorlar. Orban, Schafer, Nagy, Dardai, Fiola, temaslı oyun ustaları. Bizim Çocuklar ilk bölümde Orkun Körkçü'nün harika plasesiyle öne geçmelerine rağmen sert oyuna pek karşılık veremediler. Barış ve Kerem rakibi ön bölgede yıprattılar, Abdülkerim'in uzun topları da son derece etkili oldu. Buna karşılık Kenan Yıldız bu bölümde pek parlamadı. Hakan Çalhanoğlu da öyle… İkili mücadelelerde genellikle kaybeden taraftık. İyi kontratağa çıkan Macaristan'ın önde yaptığı baskıyı kıramadığımız pozisyonda Schafer'in golüyle eşitliği sağladılar. Dahası Uğurcan bu yarıda üç net pozisyon çıkararak ayakta kalmamızı sağladı... Sakatlık nedeniyle Barış Alper ve Kaan çıkıp yerlerine Mert ve Deniz oyuna dahil oldu. Başta Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz olmak üzere takım olarak maçı istiyorduk. Nitekim Oğuz çıktı denilen topu asiste çevirmeyi başardı ve Kerem'le golü attık.

Hemen ardından Kerem'in göğsünde yumuşattığı topu oyuna yeni giren İrfan Can ağlara gönderdi. Sonrasında, biz tekmelere alışırken Macarlar da deyim yerindeyse tekme atmaktan yoruldular. Kontrolünü bırakmadık ve Budapeşte'ye iki farklı avantajı cebe koymuş olarak gidiyoruz.. Yeterince koşup mücadele ettiğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Uğurcan, Kerem, Abdülkerim, Eren, İrfan, Orkun'la çok iyiyiz vesselam. Buna rağmen rövanş kolay olmayacak, tekmelere karşı hazırlıklı olmalı ve sakin kalmalıyız. Rakip kadar koşmamız da şart. Bunu yaparsak A Ligi'ne yükselmemiz işten bile değil. Haydi çocuklar; aynen devam…