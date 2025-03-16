  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Demans!
Turgay Demir

Turgay Demir

16 Mart 2025 | Pazar

Demans!

Konu bir takım değil de bir kişi olsa teşhis koymak basit; demans!..
Beşiktaş yıllardır bu hastalıkla uğraşan canım babamla bire bir aynı durumda!..

Bir bakıyorsun maziyi hatırlamış, Lyon, Bilbao, F.Bahçe gibi güçlü rakiplerini yenmiş, bir bakıyorsun adını bile unutmuş, ligin dibindeki ADS'ye, 10 kişilik Gaziantepspor'a ve dokuz kişilik Konyaspor'a yenilmiş.
Şekilde görüldüğü gibi tıpta bir adı var bu durumun ama futbolda yok!..
İlk yarıda sert oynayan bir Konyaspor karşısında stoperi ile santraforu arasında 70-75 metre mesafe vardı Beşiktaş'ın. Paulista neredeyse ölecekti, rakip kırmızı kart görmüş ve Beşiktaşlı hiçbir futbolcunun bu durumdan haberi yoktu. Sonradan öğrendiler!..

Garip bir oyuncu topluluğu bu, herkes birilerinin çıkıp geceyi kurtarmasını bekliyor ama kimse "ben kurtarmayacaksam kim kurtaracak bu geceyi" diye kendine sormuyor… Koşan yok, bakan çok...
Her halde ödemelerde yine aksamalar yaşanıyor. Ne bileyim, aklıma başka bir şey gelmiyor.
Konya'da Deniz işini en iyi yapan ve geceye damga vuran adamdı.
Dokuz kişi kaldıktan sonra (Kartlar doğruydu) direniş için takım halinde yürek yüreğe vermeleri takdire değer.
Analarının ak sütü gibi helal bir galibiyet aldılar.
Beşiktaş'ı böyle güzel özetlemek zor!

Yerine göre telefon kulübesinde dört kişiye çalım atan Masuaku üç saniye sonra ayağındaki topu durduk yere rakibe atabiliyor.
30 metreden kaleye bazuka gönderen Gedson ya da Masuaku on metreden çerçeveyi bulamıyorlar.
Rashica denen sözde kanat oyuncusu bir kez olsun rakibi geçip orta yapmayı denemiyor bile.
Rezillik diz boyu özetle.
İmmobile, Semih altı pastan dokunamıyorlar topa ve bunlar Beşiktaş'ın golcüleri… Hadi ordan ya…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
beşiktaş, Konyaspor, Bilbao, gaziantepspor, F Bahçe, Paulista, Masuaku, Lyon, Gedson, Rashica, Semih, İmmobile

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Çözüm belli!! Norveçli dokunuşu!! RafAlex!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor