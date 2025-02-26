RafAlex

Önce Talisca'ya bir mesaj gönderelim... Hani, Beşiktaş'ı seviyorum falan diyordun ya, artık sevmene gerek kalmadı kanka, biz o işi Rafa ile hallettik!.. Futbol atışın serbest olduğu bir mecra! Herkes futbolu bilir (!) ve en iyi de kendisinin bildiğini sanır!.. Hal böyle olunca, bazen "müthiş beyinler" karşılaştırmalar yapar. Şimdilerde birileri de Rafa Silva'yı Tadic ve Mertens'in bugünüyle kıyaslayarak, "İkisi de Rafa'dan iyi" falan diyorlarmış... Komik ötesi vesselam... Rafa'nın topu ayağıyla attığı yere Tadic eliyle atabilir mi, şüpheliyim...! Mertens'in bugün oynadığı futbolu ise Rafa ayağının içi veya dışıyla değil sadece topuğuyla oynar... Topuğu yeter yani... Lig, kupa ayırmayan Rafa Silva dün Antalya'da attığı nefis golle hem maçı kotardı, hem klasını konuşturup saçmalayanları susturdu!..

Rafa'nın oyun aklı, futboldaki anları yakalaması onu Mertens ve Tadic'ten çok daha yükseklere koyuyor. Rafa Beşiktaş'ın Alex'idir, biriyle kıyaslayacaksanız KrAlex'le kıyaslayın derim ben. Nokta. Solskjaer, Antalya'da rotasyonlu bir kadro çıkardı ve gençlere de şans verdi. Yeni transfer genç Arroyo'nun büyük heyecanı her halinden belliydi. Gol atmış olması ona özgüven kazandıracaktır. Bu çok olur ama Beşiktaş'ta mı olur yoksa gider başka yerlerde mi olur bilemem. Sonradan oyuna giren 20 yaşındaki Fahri Kerem Ay ise bana göre kısa sürede Beşiktaş formasını birilerinin sırtından alacak bir potansiyele sahip. Daha çok süre aldığında bunu herkes kabul edecektir. Ziraat Türkiye Kupası sezonu çifte kupayla kapatma imkanı yaratan bir turnuva. Beşiktaş bu değerli Kupa'yı bir kez daha müzesine götürebilirse bu sezon heba olmamış olur.