Sekizinci harika!

Futbolu böyle havalarda oynatacaksın ki en az koşan kaliteli ayaklar bile donmamak için kendi standartlarının üzerinde koşacaklar. Dün olduğu gibi… Maçın hemen başında mağlup duruma düşen Beşiktaş muhtemelen takım olarak en iyi koşu mesafelerinden birini yapmıştır. Sürekli topun arkasındaydılar, sahada basmadık yer bırakmadılar… Kartal'ın süper starı Rafa Silva oyundan çıkana kadar hiç durmadı… Geceyi aydınlatan havai fişek gibiydi. İki asist yaptı, bir gol attı, defalarca pas istasyonu olarak arkadaşlarına yanaştı, aldı, verdi. Adeta dünyanın sekizinci harikası… Onu izlemek büyük keyif. Fernandes ona keza. Kanatlardaki Rashica ve Joe Mario da öne, arkaya iyi koşular yaptılar. İlk yarıda tam yedi net gol pozisyonu bulan Beşiktaş sadece ikisini gol yapabildi… İki top direkte patlarken diğerlerini İmmobile değerlendiremedi. İtalyan golcü kötü günündeydi vesselam. İşte hocalık da böyle durumlarda belli oluyor; isimlerden önce sahadaki manzaraya bakacaksın ve aksaklığı doğru tespit edip gereğini yapacaksın... Solksjaer de bunu yaptı; İmmobile'yi çıkarıp Semih'i sürdü sahaya… Doğru hamle, çabuk meyve verir, genç Semih ön tarafta son derece etkili oldu ve golünü de attı ve aslında maçı da koparmış oldu... Solda Masuaku, sağda Svensson işlerini iyi yaptılar. Tayyip ve Uduokhai de öyle. Mert'i söylemeye gerek yok, Allah nazarlardan saklasın o her zaman iyi. Eyüp ligin dişli takımlarından. Düne kadar ligin en az gol yiyen takımıydılar. Böyle bir rakibi deyim yerindeyse, tek gol dışında, pozisyon bile vermeden rahat bir skorla yenmek önemli. Yeni transfer Arroyo iki kez istediği pozisyonda önüne top atıldı, ikisini de iyi kovaladı, şut denemesi de hiç fena değildi. Bu çocukta iş var gibi.